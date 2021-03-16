MÜSİAD Eskişehir'de Hakan Duman güven tazeledi

ESKİŞEHİR - Mevcut Başkan Hakan Duman güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Duman, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, MÜSİAD Eskişehir olarak 2019- 2020 yılları arasında 400’e yakın kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Duman, “2021-2022 yılında öncelikli hedefimiz her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliği sağlamak, geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz projelerle şehrimizi kalkındırmak için elimizden gayretin en iyisini yapmak için çalışmalar yürütmektir” diye konuştu.



MÜSİAD Üye İlişkileri ve Üye Kabul Komitesi Başkanı Faruk İbrahim Özbek ise, iş dünyası olarak zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, normalleşme için 2022 yılını işaret etti. Özbek, “Küresel salgın tüm dünyada durma noktasına gelen ekonomik sistemi bizlere sorgulattı. Sosyal bağışıklığın oluşması ve eski hayatımıza dönmemiz büyük ihtimalle 2022 yılının ortalarına kadar sürecek” dedi. Yeni yönetim kurulu; Hakan Duman, Metin Özabuş, Gökhan Çalışkan, Ahmet Sivri, İsmail Kanber, Adem Gündüz, Hüsamettin Sarı, Mustafa Ümit Kaleli, Oğuz Özdemir, Mehmet Bilen’den oluşuyor.