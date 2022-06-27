MÜSİAD Konya'da TİKA faaliyetleri anlatıldı

Burcu SUNA

KONYA - TİKA’nın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, “Ülkemizin özellikle son 10 yılda dünyada çok etkin bir yapıda olduğunu bizler iş dünyası temsilcileri olarak yakinen görmekteyiz ve ülkemizin sadece ticari anlamda değil; kültürel, sosyal, insani değerlerdeki aktif faaliyetlerini de bilmekteyiz. Bizleri daha iyi bilgilendirmesi adına, TİKA Başkanı Serkan Kayalar’ı MÜSİAD Konya şubemize misafir ettik” diye konuştu.

“TİKA, 5 kıtada, 60 ülkede, 62 ofisle hizmet veriyor"

TİKA’nın 5 kıtada, 60 ülkede, 62 ofisle hizmet veren bir kuruluş olduğunu ifade eden TİKA Başkanı Serkan Kayalar “Bizim milletimiz, Osmanlı’dan günümüze dek yardımlaşma kültürüne sahip bir millettir Yardımlaşma, bizim kültür ve maneviyatımızda var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bugüne kadar ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve tecrübe paylaşımı, Türkiye’nin önemini ortaya koyuyor. 1992 yılında kurulan TİKA'nın ilk ofisleri, Türk Cumhuriyetlerinde açılmıştı. Daha sonra Balkanlar'a ve diğer bölgelere uzanarak yeni ofislerimizi açtık. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağının bulunduğu tüm coğrafyalara yönelik iş birliği ve güç birliğini geliştirmek üzere 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan TİKA, 1999’da Başbakanlığa bağlanırken, 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı. İlk temsilciliğini 1993’te Kırgızistan’da açan TİKA, bugün dünyanın 5 kıtasında, 60 ülkede 62 adet Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla hizmet veriyor. Kuruluş döneminde, Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, teknik altyapısını üretmesi gibi alanlara yoğunlaşan TİKA, bu ülkelerin yardıma muhtaç konumdan, yardım eder seviyeye gelmesiyle birlikte de onlarla ortak projeler üretmeye başladı. 1992-2002 arasında 10 yılda 2 bin proje gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bugün 30 bin projeye ulaşmış, senede 2 bin proje yapan bir kuruluş haline geldik. Neden proje sayısı arttı? Çünkü Türkiye ile TİKA’nın öyküsü birbiriyle iç içe. Türkiye 2000'li yıllardan sonra güçlü atılımlar yapan, güçlü siyasi iradenin olduğu, artık dış politikada girişimci ve insani diplomasi dediğimiz diplomatik yönü vurguladığımız bir döneme girdi” diye konuştu.



Bütün mazlum coğrafyalara el uzatacaklarını ifade eden TİKA Başkanı Serkan Kayalar, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 'dünyanın neresinde olursa olsun her yere uzanacağız' diyor. ‘Nerede dertli varsa Türkiye orada olacak. Az veya çok ama oraya gidecektir' diyor. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi. TİKA’nın Afrika çalışmaları hakkında bilgi veren Kayalar, “Afrika'yla olan diplomatik ilişkilerimiz ve yardımlarımız devam ederken, öğrencilere verdiğimiz değerler ve önemler sayesinde, Afrikalı her bir öğrenci birer gönül elçisi durumuna geldi. TİKA olarak 2005 yılından beri Afrika'daki çalışmaları ofislerimiz vasıtasıyla sürdürüyoruz. İlk ofisimizi 2005 yılında Etiyopya'da açtık. Bugün etkin dış politikamız ile ofis sayımızı 22 Afrika ülkesine ulaştırdık. 50'nin üzerinde Afrika ülkesinde, yani kıtanın tamamında sağlıktan eğitime, kurumsal altyapıların geliştirilmesinden kapasite gelişim programlarına kadar birçok alanda projeyi hayata geçiriyoruz. TİKA olarak, yaptığımız en küçük yardımdan büyük projelere kadar vereceğim örneklerden şöyle bahsedeyim: Nijer’de yeni doğan bir çocuğun sağlıklı yetişmesi için kuvöz sağlıyoruz. Batı Trakya’da gasilhane ve cenaze aracı dâhil hizmet veriyoruz. Yılda 2000 proje üreten, sahada etkin, ayni yardımlarda çok aktif bir kurumuz. Sudan, Kırgızistan, Nijer, Somali ve Gazze’de hastane kurduk. Bu hastanelerimizi sadece kurup öylece bırakmadık. Yönetim ve işletilmesini Sağlık Bakanlığı’mızın uhdesine bıraktık. Ülke olarak bizler artık sahada çok etkiniz. Bizler bunları yakinen daha çok hissediyoruz. Türk ürünlerinin İhracatını yükseltmek ve yaygınlığını artırtmak için, yardım faaliyetlerimizde Türk markalarımızı ve ürünleri seçiyoruz” diye konuştu.

“TİKA, Türkiye'nin imajına katkı sağlıyor"

TİKA’nın Türkiye imajına büyük katkı verdiği belirten Başkan Kayalar, “TİKA tarafından yapılan çalışmalar, kıta ile ilişkilerin derinleşmesinin yanında gerek Türkiye imajının güçlenmesi gerekse de tarihi ve kültürel bağların korunmasında önemli bir yere sahip. Nitekim TİKA, kıtanın farklı bölgelerinde Osmanlı Devleti’nden kalma birçok tarihi eseri ortaya çıkarırken; cami, türbe, kütüphaneler ve ilim merkezleri gibi önemli kültürel ve tarihi birçok mirasın korunmasına da katkı sağlıyor. Irak’ta Abdulkadir Geylani Hazretlerinin türbe yetkilileri, onarımları Türkiye’den başka kimsenin yapmasını istemiyorlar. Ülke olarak kültürel faaliyetlerde de bizlere karşı güven ve bakış açısı guru verici oluyor. Yani sahada güvenilir ülke imajı her geçen gün güçleniyor. TİKA’nın kıtalar ve ülkeler genelinde kurduğu ilişkiler ve temaslar, sahadan doğru ve güvenilir bilginin temin edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu ülkelerdeki entelektüeller, kanaat önderleri, gazeteciler, iş insanları ve siyasi liderler de Türkiye’yi daha yakından tanıyor” ifadelerini kullandı. Program, TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın konuşmasının ardından, soru-cevap kısmıyla son buldu. Ardından karşılıklı olarak hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.