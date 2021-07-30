MÜSİAD Trabzon’da yeni başkan Zafer Ofluoğlu

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi’nin 12. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Zafer Ofluoğlu başkanlık görevini Ali Kaan’dan devraldı. MÜSİAD Trabzon Şubesi’nin yönetim kurulunda Zafer Ofluoğlu, Mesut İskenderoğlu, Engin Kerimoğlu, Numan Yardım, Ali Murat Aras, Çetin Şahin, Osman Acer, Şeref Demirci, Sinan Baysal, Behçet Cihat Çelebi yer aldı.

Olağan Genel Kurul’a, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ak Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Ak Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

MÜSiAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin kriz dönemlerinde bir şekilde gerek nüfus yapısı gerek üretim sahası bakımından her zaman sektörel yaygınlığı ile aktif ekonomik davranış sergilediğini ifade etti. Pandeminin zorlu koşullarına rağmen Anadolu’da şartlar elverdiğinde temas kurarak genel kurullarımızı geliştirip, ülkenin gündemini ele almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaan, “Normalleşme koşulları bizleri nihayet bir araya getirdi. Temmuz ayı itibarıyla normalleşme süreci iktisadi hayatımıza ve toplumsal huzurumuza olumlu şekilde yansıyacaktır. Küresel bir salgın yaşanıyor. Bir anda bitmesi hayal olur. Zaman zaman oluşacak dalgalanmalara karşı yeni destek ve teşvikler ile ülke olarak süreci sonuna kadar başarı ile yöneteceğiz” diye konuştu.

MÜSİAD’ın sosyal ekonomik sürecin en büyük şahitlerinden biri olduğunu ifade eden Kaan, şöyle devam etti: “Kriz dönemlerinde üyelerimizin yanında olmak adına bir yapısal yeni dinamik sistem ortaya koyduk. Dünyadaki ticarete baktığını zaman yaklaşık olarak 15 aylık süreçte birçok ülke üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Dış yatırım çekme konusunda biraz zayıf durumdayız. Yeni dünya düzenine göre bizler artık bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Türkiye’yi çağırma şeklinde değil yatırım pazarı olarak lanse etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 81 ilin 79’unun tarıma dayalı ekonomisi var. Tarımda istediğimiz boyutta mıyız? Çok daha fazla yapacağımız işler var. Yaklaşık olarak 43 komite kurduk. Her komitemiz proje yapmak durumunda. 23 komitenin 21’inin ismi AB’nin 2021-2027 programının içindeki programın ta kendileri. Biz bunu 2.5 yıl önce yaptık.”

“Ticaret Trabzon’un can damarı konumunda”

MÜSİAD Trabzon’un yeni Başkanı Zafer Ofluoğlu da, “Karadeniz’in önemli kentlerinden Trabzon, 10 bin yıllık medeniyet hayatına sahip, küçük Asya’nın 2 bin yıllık siyasi sosyal geçmişi olan bir şehir. İlk çağlardan itibaren Doğu Karadeniz’in en büyük limanı haline geldi. Ticaret Trabzon’un can damarı. Konumu sayesinde Trabzon, yüzyıllar içinde ticaret kültürü oluşturmayı da başardı. Trabzon ekonomisine yön veren balıkçılık, fındık ve çaydır. Süt üretimi, tütün üretiminde de Türkiye’de önemli üretim şehirleri arasında. Kafes balıkçılığı ve Trabzon somonu da ihracatta önemli yer aldı. Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat ekmeği, Tonya peyniri, Sürmene pidesi ve birçok ürünler markalaşmış durumda” dedi.

Her alanda yarışa hazır olduklarını ve yarıştıklarını söyleyen Ofluoğlu, şöyle devam etti: “Trabzon sanayisiyle de öne çıkmaya başladı. Büyük sanayi sitelerinin oluşması ve yatırım adasının yapılmasıyla sanayi şehri olarak da anılacak. Bunun başında ise nitelikli iş gücü geliyor. Bunun oluşması için meslek liselerinin geliştirilmesiyle sanayici ve yatırımcının eleman sorunu çözülmelidir. Trabzon’un şehir geçişlerinin rahatlatılması ve turizmde büyük mesafe kat eden Trabzon’da güney çevre yolunun gündeme alınmasını talep ediyoruz. MÜSİAD Trabzon Şubesi olarak devletimizin hedefleri doğrultusunda sanayinin artırılması, turizm alanlarına yatırım yapılması olarak hedefimizi yürüteceğiz. Sloganımız üreten Trabzon’dur. Devletimizin tüm kurumları ile iletişim içinde olarak üretmeye devam edeceğiz.”

“Pazarımızı genişleteceğiz”

MÜSİAD Trabzon Şubesi’nin önceki dönem başkanı Ali Kaan ise, “Dünya hastalıkla mücadele ederken Türkiye olarak her alanda dimdik ayaktayız. Üreteceğiz ve yurt içi yurt dışında pazarımızı genişleteceğiz. Bunu şehrimiz ve ülkemiz için yapacağız. Trabzon’da önemli iş kollarında ciddi iş çalışmaları yaptık. İnanıyorum ki benden sonra gelecek olan arkadaşların büyük bir aşkla görevlerini yerlerine getirecektir. MÜSİAD’ın kuruluşundan bugüne kadar gayretle çalışan üyelerimize görev yapan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Karz-ı Hasen Başkanı Mahmut Asmalıoğlu, “31 yıldır kesintisiz devam eden hizmet yarışı var. Bugünlerde de birçok şehrimizde bayrak değişimi yaşanıyor. Sonuçta görevler makamlar gelip geçici, aslolanMÜSİAD’ın temel ilkesinde yer alan yüksek ahlak yüksek teknolojidir. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda birçok faaliyetler gerçekleştirildi. Yıllık 700 lira gibi bir aidatla 4 milyon 500 bin lira ile katma değer oluşturmuş oluyoruz. İhtiyacı olan kardeşlerimize ulaştırıyoruz. 40-50 milyon liralara ulaşıp faizsiz bir modeli de hayata geçirmek istiyoruz. Bu sandığa sadece MÜSİAD üyelerini kabul ediyoruz. MÜSİAD bir medeniyet davasıdır. Hayatın her alanında anlatabilme çabasının adıdır. STÖ’nün en önemli varlık ilkelerinden biri iyiliği yaymaktır. Her zaman bu amaca bağlı olduk. Sadece para kazanma ve kazandırma gayesiyle hareket etmedik” diye konuştu.

Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, “MÜSİAD’ın kuruluş amaçları ve hedeflerine tamamen katılıyorum. Üyeleri Trabzon TSO’nun da üyesi. Şehir adına çalışıyoruz. Ekonominin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bizler oda olarak her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Sanayi için yatırım adası projesi hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, “Dünyada öne çıkan iki eğilim var. Küreselleşme ve yerelleşme. Birbirini tamamlayan yapıda olduklarını görüyoruz. Global düşün yerel hareket et. Kalkınma da ulusaldan yerele doğru kayıyor” dedi. Trabzon’un öne çıkacak birçok yönü olduğunu belirten Zorluoğlu, “Bunlardan birisi turizm. 10-15 yılda çok büyük bir ivme yakaladı. Yaklaşık 50 milyon civarında turist ağırlayan Türkiye’nin yüzde birini Trabzon’un misafir ettiğini görüyoruz. Bu rakam ise 600 bin. Bizim turizm altyapılarını güçlendirme konusunda birlikte daha aktif çalışmamız gerekiyor. Diğer gelişme alanları da fındık, çay ve balık. Trabzon’un görece üstün olduğunu düşünüyorum. Trabzon’da çok eski sanayi sitemiz var Arsin’de. Batı ilçelerinde çok yeni ama oldukça kapasitesi yüksek OSB’lerimiz var. Doğu ilçelerimizde de böyle bir beklenti var. Sanayi anlamında mega projemiz var. Yatırım adası. Yoğun bir gayret içindeyiz. Proje çalışması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Trabzon’da katma değeri çok artıracak. Yeni yönetime ve başkanımıza başarılar dilerken her zaman beraber çalışma arzusunda olma istediğimizi belirtmek isterim. Önemli çalışmalar yürüteceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.