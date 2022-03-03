MÜSİAD üyelerinden Adana’ya bu yıl 3.5 milyar liralık yatırım

ADANA - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi Başkanı Burhan Kavak, 8 üyelerinin farklı sektörlerde toplam 3.5 milyar liralık yatırım yapacağını ve bin 450 kişiye istihdam sağlayacaklarını aktardı.

MÜSİAD Adana Şubesi’nin gerçekleştirdiği ‘Dost Meclisi’ toplantısında 2022 yılında yatırım kararı alan 8 şirkete ödül verildi. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, önceki dönem Çevre Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çalışkan ve çok sayıda MÜSİAD üyesinin katıldığı etkinlikte, ‘TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ listesine giren 2 MÜSİAD üyesi de ödüllendirildi.

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Burhan Kavak, Türkiye’nin yanı başında yaşanan savaşla dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Kavak, şunları söyledi: “Barış içerisinde yaşayabilmek için hiçbir ülkeden yardım beklemeyen, hiçbir kurumdan medet ummayan bir ülke olmamız gerekiyor. Türkiye hem kendi hem de mazlum milletlerin güvenliği ve refahı için güçlü olmak zorunda. MÜSİAD Ailesi olarak biz bu güçte en önemli faktörün üretim olduğuna inanıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, vatanımız ve geleceğimiz için üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu çerçevede MÜSİAD Genel Merkezimiz, 2022 yılını ‘yatırım yılı’ ilan etti. Bizler yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atmaya söz verdik.”

Burhan Kavak, “Böylece üyelerimizin toplam istihdamı 6 bin 250’ye yükselecek. Bu güzel tablo hepimizin ülkesine ve şehrine güvenini resmediyor. Bizler, şehrimizin potansiyeline inanıyoruz. Adana’nın tarımdan sanayiye, hizmetten enerjiye kadar her alanda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olacağını biliyoruz. Bu bereketli topraklarda, bu güzel iklimde yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını her fırsatta hatırlatarak yatırıma davet ediyoruz” diye konuştu.



Veren el olmak çok onurlu

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da sanayiciliğin zor ancak onurlu bir görev olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Yatırım yapmak, işletmek, her türlü denetimden geçerek üretmek ve tüm bunları yaparken dünyayla rekabet etmek kolay değil. ‘Ülkeye döviz lazım’ diyoruz, gözlerimiz sizin ihracatınıza dönüyor. ‘İstihdam artmalı’ diyoruz, size bakıyoruz. Doğal afet oluyor, ilk sizin kapınızı çalıyoruz. Çalışanınıza ücret, ülke ekonomimize, kalkınmamıza destek veriyorsunuz. Veren el olmak her zaman onurdur. Ve siz bu onuru hak ediyorsunuz. Bizler de sizlerin yanında olmaya, çabalarınıza destek vermeye gayret gösteriyoruz

2022’DE YATIRIM YAPACAK MÜSİAD ADANA ŞUBESİ ÜYELERİ

Şirket Tutar İlave İstihdam

1) Kıvanç Tekstil A.Ş. 1.334 milyon TL 250

2) Ortadoğu Alüminyum Ltd.Şti. 840 milyon TL 600

3) Sunar Mısır A.Ş. 775 milyon TL 150

4) Bakırlar Tekstil A.Ş. 532 milyon TL 315

5) Kayalar Tekstil Ltd. Şti. 30 milyon TL 40

6) Sistema Mutfak A.Ş. 28 milyon TL 50

7) Akhan Un / Azim Un Ltd. Şti. 20 milyon TL 20

8) Sinan Atlas Plastik 8 milyon TL 25



TOBB 100 LİSTESİNE GİREN MÜSİAD ADANA ÜYELERİ

Şirket Türkiye Sıralaması

1) Göktekin Enerji A.Ş. 10

2) Adanus Plastik Ltd. Şti. 32