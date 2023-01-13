Muş’ta istihdam sağlayacak 4 tekstil fabrikası inşa edildi

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, yapımı tamamlanan fabrika binasının yatırımcılara teslim edilmesine ilişkin protokol metinleri imzalandı. Gündüzöz, gazetecilere, birkaç yıldır tekstil yatırımları konusunda yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Merkez nüfusun 100 bin olduğu düşünüldüğünde önemli ölçüde kişiye dokunulduğunu söyleyen Gündüzöz, bölgenin istihdam konusunda çok önemli avantajları olduğunu dile getirdi.

Projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DAKA’nın finans desteği sağladığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu: “Bu finansmanın yerelde de ayakları var. Özellikle İl Özel İdaremiz ve Muş Belediyemiz bu finansmanda paydaşlar olarak yer almaktadır. Geçen yıl biten fabrikalarda üretim başladı. Merkezde Sultan Alparslan Tekstilkent adıyla bir yatırımımız hayat buldu. Gençler orada çalışıyorlar, üretim yapılıyor. Teslim ettiğimiz 4 fabrika, bin 500 istihdam taahhüdü ile üretime başlayacak. Hane başı büyüklüğümüzün 5’e yakın olduğu düşünülürse 7 bin 500 kişiyi ilk etapta doğrudan etkileyecek bir yatırım.”

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