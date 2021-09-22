Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muş Merkez Kepenek Mahallesinde yaptırılacak olan 258 konut satışa sunuluyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muş Merkez Kepenek Mahallesinde yaptırılacak olan 258 konut satışa sunuluyor.
194 adet 2+1 konut ile 64 adet 3+1 konutların satışa sunulduğu kura için 4 Ekim - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerine başvuru yapılabilecek. Kura Tarihi ise 21 Ekim 2021.