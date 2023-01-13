Mustafa Karadere: Fındıkta çözüm, maliyetleri düşürmek

Fındıkta geleneksel pazarlar dışında yeni pazarlar bulmak gerektiğini söyleyen Karadere, fındığı ülkeye giren dövizi artırmak için katma değerli ürünlerle Avrupa’ya ihracat etmek ve devlet eliyle Türkiye fındığına yüksek vergi uygulayan ülkelerle görüşerek yüksek vergileri önlemek gerektiğini ifade etti.

Devlet eliyle yapısal bozuklukların düzeltilmesi gerektiği üzerinde duran Karadere, “Üretim kalitesini ve rekoltenin sürdürebilirliğini de artırmalı ve ülke genelinde lisanslı depolar kurmalıyız” dedi. Dünya fındık tüketimini Türkiye orjinli olarak artırmak için çalışmalarda bulunmak gerektiğinin altını çizen Karadere, Hindistan ve Çin gibi büyük nüfusa sahip ülkelere daha fazla fındık satılması gerektiğini belirtti. Eskiden olduğu gibi Fındık Tanıtım Grubunu’nu hayata geçirmek gerektiğini belirten Karadere, “Fındıkta katma değerli ürünler üreterek, ülkemize 10 milyar dolar getirecek politikalar devlet eliyle üretilmeli” diye konuştu.

GİRESUN