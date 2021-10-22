Mustafakemalpaşa Belediyesi 270 taşınmazı kiraya verecek
Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait olan 270 adet taşınmaz açık teklif usülü ihale ile kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde bulunan 270 adet taşınmaz açık teklif usülü ihaleyle kiralanacak.
İhale, 4-5 Kasım 2021 Perşembe ve Cuma günleri saat 10.00'dan itibaren Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonu'nda ihale komisyonunda yapılacak.