  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Mustafakemalpaşa Belediyesi 270 taşınmazı kiraya verecek
Takip Et

Mustafakemalpaşa Belediyesi 270 taşınmazı kiraya verecek

Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait olan 270 adet taşınmaz açık teklif usülü ihale ile kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde bulunan 270 adet taşınmaz açık teklif usülü ihaleyle kiralanacak.

İhale, 4-5 Kasım 2021 Perşembe ve Cuma günleri saat 10.00'dan itibaren Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonu'nda ihale komisyonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.