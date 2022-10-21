Mustafakemalpaşa OSB, büyük arsa isteyen sanayiciye yer açacak

Esra Özarfat

BURSA - Altyapısı 1999 yılında tamamlanan MKP OSB, sanayicilere sağladığı avantajlarla Bursa’nın batısında büyümesini sürdürüyor. 1990 yılında Resmi Gazete’de ilan edilerek 1991 yılında yatırım programına alınan ve 1999 yılında alt yapısı tamamlanan OSB bugün sağladığı avantajlarla yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Kuruluşunda 60 hektarlık alana sahip OSB, zaman içinde artan yatırımcı talepleriyle bugün 444 hektara ulaştı. Bölgede 41 firma faaliyet gösterirken, yatırımlarını sürdüren firma sayısı ise 13. 62 parselden oluşan bölgede doluluk oranı yüzde 87.

MKP OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok, OSB’de 5 bin ile 455 bin metrekare arası parsellerin mevcut yer aldığını, ilave edilecek alana ise büyük çaplı yatırım yapmak isteyen sanayicilerin davet edileceğini söyledi. Bu kapsamda hazırlanan imar planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduklarını belirten Üçok aynı zamanda yaklaşık 725 bin metrekarelik alanda devam eden kamulaştırma işlemlerinin 2023 yılı sonu itibariyle tamamlanmasını planladıklarını dile getirdi. Mustafakemalpaşa, Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan MKP OSB’de konusunda lider olan tekstil, makine, kimya, gıda, metal sanayi gibi farklı alanlarda birçok firma yer aldığına işaret eden Alaattin Üçok, yeni yatırımlarla ilgili de bilgi verdi. Üçok, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan MKP OSB’de 207 bin metrekarelik kapalı alanda “endüstriyel ambalaj ürünleri, hijyen sağlık aparatları” konusunda faaliyet gösterecek büyük bir firmanın tam kapasite üretime geçmesi ile istihdam sayısının bin 500 kişi daha artarak 3 bin 500 kişiye çıkağını belirtti. Aynı zamanda ilave alan ile birlikte tam doluluğa ulaşılması halinde ise bu sayının 8 bin kişiye ulaşacağını ifade etti.

Yeşil OSB olmaya hazırlanıyor

MKP OSB olarak kısa vadede iki önemli yatırım planladıklarını da açıklayan Üçok, enerji nakil hatlarının yeraltına alınması, dağıtım merkezindeki hücrelerin akıllı hücrelere dönüştürülmesini içeren 3 etaplı yatırımın ilk etabını tamamladıklarını duyurdu. Bir diğer önemli yatırımın ise atıksu arıtma tesisi alanında olacağını anlatan Alaattin Üçok, şu bilgileri verdi; “OSB’nin büyümesi ve faaliyette olan firma sayısının artması sebebiyle mevcut arıtma tesisimizin kapasitesi artık yeterli gelmiyor. Yeni bir atıksu arıtma tesisi planlıyoruz. Bu tesis 8.000 m3/gün kapasiteli olup su geri kazanım ve çamur kurutma ünitelerini de kapsayacak. Yeşil OSB olmak için tüm şartları sağlıyoruz. Tesisin tamamlanması ile birlikte firmalara daha iyi hizmet sunmak, OSB’yi daha çevreci ve sürdürülebilir yapmak, yasal ve kurumsal çerçevelerini geliştirmeye dayanan yeşil OSB tanımının amacına ve hedefine uygun faaliyetlere devam etmek belirlenen hedefler arasında. 2024 yılı sonunda yeni atıksu arıtma tesisini devreye almayı planlanmaktayız.” 2013 yılından buyana atıksu deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi’ne sahip olduklarını belirten Üçok çevre yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. MKP OSB, Bandırma Limanı’na 60, Susurluk demiryoluna ve otobana 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

MKP OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok, DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilciliği’ni ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bölgede devam eden yatırımları paylaştı.