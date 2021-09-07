Müteahhitler kentsel dönüşümü hızlandıracak fiyat beklentisinde

Duygu GÖKSU

İZMİR - Son dönemde inşaat sektöründe gündemi çimento zamları meşgul ediyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) çimentodaki yüzde 200’lük fiyat artışı nedeniyle 15 günlük iş bırakma eylemine başlatacaklarını, çimento sektörünün temsilcileri ise yüzde 200’lük fiyat artışının gerçeği yansıtmadığını açıklamışlardı. İMKON’a bağlı Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) ise çimentodaki yüzde 200’lük zammı belgeledi. Gelişmelerin üzerine geçen hafta çimento ihracatına Ticaret Bakanlığı kararıyla sınırlama getirildi. Bu sınırlamayı değerlendiren MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, iç pazarın dinamikleri dikkate alınarak, piyasanın malzemesiz bırakılmaması ve kentsel dönüşümü hızlandıracak fiyatların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Müteahhitlerin fiyatlarda bir düzenleme olmazsa 9 Eylülde 15 günlük iş bırakma eylemine başlayacaklarını belirtmeleri üzerine, Türk Çimento ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) bir basın açıklaması yaparak çimentoda yüzde 200 fiyat artışının gerçeği yansıtmadığını, çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik vb. oluşturduğunu ifade etmişti. MÜFEFD ise çimentodaki fiyat artışı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak, geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası meclis toplantısına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a belgeleri iletti. MÜFED Başkanı Kahraman’ın Ticaret Bakanı Muş’a ilettiği faturalarda, 31 Mayıs 2020 tarihinde çimento birim fiyatının 135 TL, 17 Ağustos 2021’de ise 425 TL olduğu görülüyordu.

Kahraman, “Bu sektörde haftalık çalışarak evine ekmek götüren yüzbinlerce işçi var. Öte yandan inşaat sektörünün durması 250 civarı alt sektörü de olumsuz etkiler. Bu nedenle çözüm arayışına girdik, fiyat artışlarını belgeleyerek Ticaret Bakanlığı’na ilettik. Muş da, farkın çok fazla olduğunu ifade etti. İhracata direkt kota koyamayacaklarını ama farklı fiyatların gerekçelerinin ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını söyledi. Bunun üzerine 4 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile çimento ihracatına sınırlama geldi. Sorunumuza çözüm üreten Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Aşırı artışların sonunda vatandaşa dokunduğunu vurgulayan Kahraman, “Ülkemizde toplumun yüzde 50’sinden fazlasının alım gücü düşük. Vatandaşın da konut alması güçleşiyor. Hiçbir zaman ihracata karşı olmadık ancak hammadde statüsündeki demir, çimento, mdf gibi ürünlerin ihracatının takip edilmesi iç piyasa dinamiklerini dengede tutacak. Ülkemizde, dönüşmesi gereken 6 milyon konut var. Yapı stokunun yüzde 70’i riskli yapılardan oluşuyor. Türkiye’deki kentsel dönüşümün hızlanması için iç piyasanın malzemesiz bırakılmaması çok önemli. Binaları dönüştürebilecek hammadde fiyatlarına ihtiyacımız var” dedi.