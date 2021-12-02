Mutkur Gıda, 3 markayla meyve cipsi üretimine başladı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Sebze meyve kurutma tesisini 11 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiren Mutkur Gıda, 3 markasıyla yurtiçi meyve cipsi pazarında, yüzde 30’luk pay elde etti. Firma son olarak toptan ve perakende hizmetinin yanında doğrudan son tüketiciye hitap etmek üzere online satış altyapısı kurmaya hazırlanıyor.

Pandemi sürecinde işlenmiş gıda ürünlerine yönelik yurt dışı pazarlarda oluşan talebi fırsata dönüştürmek isteyen Mutkur Gıda, Mut ilçesinde 11 milyon TL bütçeyle kurduğu sebze ve meyve kurutma tesisini Haziran 2021’de faaliyete alarak üretime başladı. Aradan geçen 6 ayda yurt içinde özellikle kurutulmuş meyve cipslerinde Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 30 pazar payına sahip oldu.

Firma, satış hacmini daha da artırmak için online pazarlama yatırımlarına yoğunlaşıyor. Senesens, FlavorCo ve Heybemkuru olmak üzere 3 markayla üretim yaptıklarını belirten Mutkur Gıda Genel Müdürü Merve Kılınç, sözleşmeli tarım ile tedarik ettikleri meyve ve sebzelerin yıkama, ayıklama, kabuk soyma, doğrama ve çekirdek çıkarma gibi ön işlemlerden geçirdikten sonra buhar eşanjörlü sıcak hava fırınlarında kuruttuklarını söyledi. Sahip oldukları makine altyapısı sayesinde her türlü meyve ve sebzeyi kurutabildiklerini ifade eden Merve Kılınç, “En çok talep gören ürünlerimiz kavun, kivi, limon, portakal, çilek, ananas, cennet meyvesi ve karpuz kurusudur. Aynı zamanda küp şeklinde doğranmış havuç kurusu, kereviz sapı kurusu, soğan ve sarımsak kurusu, pancar kurusu gibi çeşitlerimiz de restoranlar tarafından tercih edilmektedir. Çok yakında online satış kanalları üzerinden ‘fabrikadan kapınıza’ anlayışıyla direkt olarak son tüketiciye ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Doğal olarak yetiştirilen meyve ve sebzeleri Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm hijyen standartlarına uygun olarak işlediklerini ifade eden Merve Kılıç, TSE FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TSE 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Helal Belgelerine sahip olduklarını aktardı. Kılınç, ayrıca sahip oldukları üretim teknolojisi ve prosesleriyle yaş meyve ve sebzeyi ürünlerin doğal kimyasını bozmadan kuruttuklarını belirtti.

5 yeni pazara ihracat yapacak

İlk ihracatlarını Kasım ayı içerisinde Dubai’ye gerçekleştirdiklerini belirten Merve Kılınç, Çin, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Amerika pazarlarına ürün göndermek üzere iş görüşmelerinin devam ettiğini aktardı. Yurt dışı pazarında oluşan müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verip ürün kalitesini artırmak adına Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Kılınç, “Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerin istenilen nem oranına daha hızlı gelebilmesi adına makine ve otomasyon revizyonları yapıyoruz. Eş zamanlı olarak farklı kurutma teknolojileri üzerine deneme üretimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Alım garantisi sağlayarak çiftçiyi destekliyor

Sürdürülebilir ve yüksek kalitede üretim için hammadde tedarikinde sözleşmeli tarım yöntemini kullandıklarını ifade eden Mutkur Gıda Genel Müdürü Merve Kılınç, şunları söyledi: “Alım garantisi ile üreticilerimizi destekleyerek bir sonraki sezonda yine aynı kalitede tedarik zinciri oluşturmak istiyoruz. Yaşanabilir bir dünya için hem tarımsal üretimde hem de tesisimizde çevreye duyarlı üretim proseslerini kullanıyoruz. Ambalajlarımızı sınıflandırıyor, atık yönetimi ile karbon salınım oranlarımızı olabilecek en minimum seviyeye düşürmeye çabalıyoruz. 2022 yılındaki en önemli hedefimiz; yaşadığımız coğrafyaya değer katarak bölge istihdamını artırıp, çiftçilerimizden daha çok ürün tedarik etmektir. Bunun için hem iç hem de dış pazarımızda tanıtımı çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyoruz.”