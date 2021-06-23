Mwins spor ve rekreasyon ödülleri sahiplerini buldu

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Bu yıl Polin Waterparks desteğiyle ilk kez gerçekleşen ve Marmara Üniversitesi öğrencileri ile tüm akademik ve idari kadronun hayata geçirdiği, Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon (MWins) ödülleri, 19 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’da “Marmara Mwins” youtube kanalında “Mwins Ödülleri Çevrimiçi Özel Yayını’nda” sahiplerini buldu.

Bir önceki yılın spor ve rekreasyon alanındaki ulusal ve uluslararası başarılarının değerlendirildiği ödül programı kapsamında, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari kadrosunun önerileriyle 13 farklı kategori altında aday havuzu oluşturuldu. Akademinin ve sektörün deneyimli isimlerinden oluşan MWINS jüri kurulu her kategori için aday önerisini 3 olarak belirledi ve devamında da derecelendirme için tüm Marmara Üniversitesi ailesinin ve kamuoyunun çevrimiçi oylamasına sunularak sıralama belirlendi. Mwins internet adresi üzerinden yapılan çevrimiçi oylamada 80 bin 275 oy kullanıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Marmara Üniversitesi ailesi olarak ilk kez spor ve rekreasyon alanındaki ulusal ve uluslararası başarıları değerlendireceğimiz Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon (MWins) ödülleri yarışmasını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projede yer alan kıymetli jüri üyelerine, bu projeyi başından beri taşıyan, yürüten, emeği geçen gönüllü öğrencilerimize ve organizasyonumuza katkı veren destekçimiz Polin Waterparks’a çok teşekkür ederiz. Son olarak, ömürlerini ve zamanlarını spor ve rekreasyona adamış tüm adayları kutluyorum. Bu organizasyona sahip çıkan, oylarıyla yanımızda olan herkese de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Polin Waterparks Marka İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ise, "Bir öğrenci topluluğu projesinin gerçeğe dönüşme yolculuğunda, bunu mümkün kılan, emeğini ve yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ederiz. Bu sene ilki düzenlenen bu özel etkinlikte yer almaktan Polin ekibi olarak gurur duyuyoruz. Bu projede yer alan kıymetli jüri üyelerine, emeği geçen gönüllü öğrencilerimize sağladıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. Polin ailesi olarak, Tema Vakfı ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında sosyal sorumluluk yönü de olan bu projede tüm adayları ve kazananları tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz” dedi.

MWINS Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon Ödülleri kategoriler ve kazananların listesi ise şöyle:

1. Kategori - MWINS 2021 Yılın Takımı

Kazanan; “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı”



2. Kategori - MWINS 2021 Yılın Spor Yöneticisi

Kazanan; “Mehmet Akif Üstündağ” (Voleybol Federasyonu Başkanı)

3. Kategori - MWINS 2021 Yılın Antrenörü

Kazanan; “Giovanni Guidetti” (Vakıfbank ve Kadın Milli Takım Antrenörü)

4. Kategori - MWINS 2021 Yılın Özel Sporcusu

Kazanan; “Sümeyye Boyacı” (Milli Yüzücü)

5. Kategori - MWINS 2021 Yılın Etik Spor İnsanı

Kazanan; “Bahar Toksoy Guidetti” (Milli Voleybolcu)

6. Kategori - MWINS 2021 Yılın Marmaralı Sporcusu

Kazanan; “Alparslan Yamanoğlu” (Milli Karateci)

7. Kategori - MWINS 2021 Yılın Kadın Sporcusu

Kazanan; “Eda Erdem Dündar” (Milli Voleybol ve Fenerbahçe Takımı Kaptanı)

8. Kategori - MWINS 2021 Yılın Erkek Sporcusu

Kazanan; “Emre Sakcı” (Milli Yüzücü)

9. Kategori - MWINS 2021 Yılın Serbest Zaman Ve Rekreasyon Etkinliği

Kazanan; “N Kolay İstanbul Maratonu” (Spor İstanbul)

10. Kategori - MWINS 2021 Yılın Spor Medya Mensubu

Kazanan; “Banu Yelkovan” (Socrates Dergisi)

11. Kategori - MWINS 2021 Yılın Spor Programı

Kazanan; “NBA Günlüğü”

12. Kategori - MWINS 2021 Yılın Sportif Sosyal Medya Hesabı

Kazanan; “Socrates Dergi”

Yılın Yaşam Boyu Spor ve Rekreasyon Onur Ödülü (2 Kişiye verildi)

Can Üner (Merhum Tenis Antrenörü)

Prof. Dr. Hasan Kasap (Spor ve Rekreasyon Bilimci)