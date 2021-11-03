Myfi, büyümesini Z kuşağı ile sürdürecek

Hasan COŞKUN

Myfi, yeni nesil internet kullanıcı profiline uygun ve Z kuşağının taleplerine göre hizmet sunan ulusal bir iletişim markası olmaya odaklandı.

Myfi kurucu ortağı ve Genel Müdürü İbrahim Arabul, tüketici elektroniğini Türk markası haline getirip zihinlere yerleştirmeye çalıştıklarını da ifade ederek şu bilgileri verdi: “Bizi diğer operatörlerden ayıran bir bakış açımız var. Büyümemizi Z kuşağı ile sürdüreceğiz. Çünkü Z kuşağı interneti çok ciddi tüketiyor, yüksek hızda, güçlü ve taahhütsüz internet istiyor. Ayrıca yakın gelecekte bize ait Myfi markalı modemlerimizi de tüketicilerimize sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Arabul, kablosuz internet teknolojisinin çok daha hızlı gelişmesine rağmen kablolu internet fikrinin hiçbir zaman körelmeyeceğine de dikkat çekerek, ev ve işyerindeki kablolu internet maliyetlerinin gelecekte de her zaman daha düşük, rantabl ve daha güvenli seviyede çalışacağını savundu.