Myrleia Antik Kenti’nde kazılar başladı

BURSA (DÜNYA) - Mudanya’da bir inşaat sırasında ilk kez gün yüzüne çıkan ve 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Myrleia-Apemeia Antik Kenti için önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve gözetiminde yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide de kazı çalışmaları da yeniden başladı.

İnsanlığın değerlerinden biri

Yapılan çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldı. Çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, milattan önce 8.yüzyılda ilk koloni kenti olarak kurulan ticaretin merkezi konumundaki Myrleia’nın 700 hektarlık bir alanı kaplayan büyük bir şehir olduğunu dile getirdi. Başkan Türkyılmaz, “Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Her bir çalışmada Myrleia’nın yeni bir sırrına ulaşıyoruz. Tek bir amacımız var. Myrleia’yı el ele vererek Mudanyamıza, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak” diye konuştu.