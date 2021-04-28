n11.com bu yıl kayıtlı satıcı sayısını yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Ahmet USMAN



İZMİR - Pandeminin ve dijitalleşmeye yapılan yatırımların artmasının da etkisiyle 2020 yılında kayıtlı satıcı sayısı 200 binin üzerine çıkan n11.com, 2021 yılında bu rakamı yüzde 40 büyütmeyi hedefliyor.

2020 yılını etkisi altına alan pandemi sebebiyle pek çok KOBİ’nin işini e-ticarete taşıdığını söyleyen n11.com Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Altınay, “Bu doğrultuda 32 bin aktif yeni iş ortağımız bulunuyor. Pandeminin ve dijitalleşmeye yapılan yatırımların artmasının da etkisiyle n11.com olarak 2020 yılında kayıtlı satıcı sayımız 200 binin üzerine çıktı. 2021 yılı hedeflerimiz arasında bu alanda yüzde 40 büyüme bulunuyor” diye konuştu.

İstanbul’da Eminönü ve İstoç’ta 2, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da 1’er tane olmak üzere toplamda 7 adet mağaza destek noktasıyla hizmet verdiklerini anlatan Altınay, “Fiziksel ofis konseptiyle iş ortaklarına yerinde destek sağlayan tek e-ticaret platformuyuz. İş ortaklarımız mağaza destek noktalarından ücretsiz fotoğraf çekimi, mağaza açılışı, platform, satış, kampanya ve lojistik konularında her türlü desteği alabiliyor. Mağaza destek noktalarımızda bire bir veya küçük gruplar halinde e-ticaret eğitimleri de veriyoruz. n11.com olarak, Türkiye genelinde bulunan mağaza destek noktası sayımızı 8’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

e-ihracatı büyütüyoruz

E-ihracat iş modeliyle iş ortaklarına 2 farklı modelde dünyaya açılma fırsatı sunduklarını anlatan Altınay, şunları söyledi: “Pazaryeri ile e-ihracat modelimizde iş ortaklarımızın ürünlerini Rusya’nın ve Avrupa’nın önde gelen pazaryerinde sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyoruz. Direkt e-ihracat modelimizde ise iş ortaklarımızın Azerbaycan ve KKTC’deki müşterilerden sipariş almasını ve ürün gönderimi gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Avrupa Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez Bölgesi de e-ihracat alanında yakın takip ettiğimiz pazarlar arasında bulunuyor. TOBB ve TİM’in e-ihracat ile ilgili düzenlediği toplantılarına n11.com olarak katkı sağlayarak olağan gündemi takip ediyor, tüm paydaşlarımızla beraber yeni bir iş modeli olan e-ihracat’ı n11.com’da günden güne büyütüyoruz.”

Güvenli alışveriş için SSL şart

E-ticareti kullanan tüketicilere tavsiyelerde bulunan Ramazan Altınay, “Tüketicilere öncelikle alışveriş yapılacak e-ticaret platformunun güvenilirliğini kontrol etmelerini öneririz. Alışveriş yapılan platformun SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edilmeli. Alışveriş için artık güvenli ödeme altyapıları çok yaygın, bunları kullanabilirler. Ayrıca ürün açıklamalarını, iade koşullarını önceden incelemek ve sipariş sırasında mesafeli satış sözleşmelerini gözden geçirmek faydalı olabilir” diye konuştu.