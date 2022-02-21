Nakışta tehlike çanları çalıyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Gelinlikten iç çamaşırına, tişörtten perdeye, ayakkabıdan abiyeye tekstil ve konfeksiyonun her alanında kullanılan nakışı (brode) yapan işletmeler, eleman yetersizliği nedeniyle hat kapatmak zorunda kalıyor. Tekirdağ, Çorlu ve Bursa’da faaliyet gösteren sektör firmaları, eleman yetersizliği nedeniyle vardiya sayısını düşürürken, boşa çıkan atıl makineleri ise Hindistan’dan gelen alıcılar başta olmak üzere Türkiye’nin bu alandaki rakip ülkeleri toplamaya başladı. Yaşanan bu durumun üretim, istihdam ve ihracat noktasında birçok farklı iş koluna hizmet sunan nakış sektörünün geleceğini tehdit ettiğine dikkat çeken Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Denetleme Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Fatih Güven, gençlerin meslek liselerinde bu bölümü seçmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eleman sıkıntısına karşın nakış sektörünün Türkiye’ye yayıldığını, İzmir’de yatırımların da aralıksız devam ettiğini kaydeden Fatih Güven, dünyada yeni kullanılmaya başlanan pul payet ve boncuk işleyen makine yatırımlarının Türkiye’de de başladığını duyurdu. Güven, “Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir sektörüz. Örneğin pul, payet, boncuk işleyen makineler devreye girmeye başladı. El işi ile yapılan şey makine ile yapılmaya başlandı. Müşterinin talep ettiği ürünü 3-5 gün içinde karşılamak mümkün. Tekstil, hazır giyimin birçok farklı alt kolunda taleplerin hızla karşılanması ve özellikle Avrupa ülkelerine ihracat kabiliyeti dikkate alındığında bu teknolojiyi kullanacak yetişmiş işgücüne her zamankinden fazla ihtiyaç var. Ama iş o noktaya geldi ki Hindistanlı bir üretici gelmiş 30 küsür makine almış gidiyor. ‘Neden satıyorsun’ dediğimizde, ‘eleman sıkıntısı var, kapasite düşürüyoruz’ diyor. Eleman sıkıntısı sektörün geleceğini tehdit ediyor. Hep birlikte bu tehdidi ortadan kaldırmaya gayret etmeliyiz” diye konuştu.

Sektörel fuar eğitimin kapısını açtı

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen FashionTech-Fashion Prime fuarı sırasında sektör paydaşlarının konuyu sahiplenmesi ile kurs açmaya karar verdiklerini ifade eden Fatih Güven, “İzmir olarak hızlı aksiyon aldık. 15-20 gün içinde organizasyonu yaptık. EBSO, Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda nakış, desen, tasarım kursu düzenledik. 28 kursiyer katıldı. Büyük ilgi gören kursu 7 Mart’ta tekrarlama kararı aldık” dedi. Kursa katılım için yaş sınırı olmadığını, bilgisayar kullanabilen herkese açık oldukları bilgisini paylaşan Güven, “100 tane nakıştan anlayan insan olsun şu an işi hazır. Şu an biz gençlerin eline bir gümüş bilezik takalım istiyoruz. Onlar bunu zamanla altına çevirsinler” dedi.