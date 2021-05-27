Naksan İSO 500’de 6 basamak yükseldi

GAZİANTEP - Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının açıklandığı İSO 500 listesinde Naksan pandemi koşullarına rağmen 6 basamak yükselerek 184. sırada yer aldı.

Naksan Plastik Genel Müdürü Enis Sarılarlı, Naksan Plastik A.Ş.'nin İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda 184. sırada yer almasına ilişkin, "Şirket, TMSF'ye devredildiği günden itibaren büyüyerek yoluna devam etmektedir. İSO 500’deki yükselişimiz bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Naksan’ın TMSF ve Başkanı Muhiddin Gülal’ın destekleri, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile kendi sektörünün öncü firması olduğunu aktaran Sarılarlı, şunları kaydetti: "Naksan, müşterilerine en üst seviyede sürdürülebilir hizmet sağlayarak rekabetin çok yoğun yaşandığı esnek ambalaj sektöründe fark yaratmaya devam edecektir. Naksan Plastik olarak iç piyasadaki istikrarlı büyümemizi ihracatta da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ülkemize ve ekonomimize bu anlamda önemli katma değerler sağlıyoruz. Artan ihracatımız ve iç piyasa payımız beraberinde istihdamda da önemli artış sağlıyor.”