Nanokap yerli üretimle kaplama teknolojisinin çözüm merkezi olacak

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Nanokap Yüzey Kaplama Teknoloji Makina Sanayi kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Tuncer, 1 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu tasarladıkları yüzey kaplama makinelerinin üretimini de kısa süre içinde tamamladıklarını söyledi.

Tuncer, ilk faaliyetlerine yüzey kaplama ve teknolojileri, püskürtme kaplama uygulamalarını gerçekleştirmek maksadıyla Sakarya’da başladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Firmamızın temel faaliyet sahasını, yüzey kaplama ve teknolojileri oluşturmaktadır. Spesifik olarak metal püskürtme tekniğinin (Metalizing Kaplama) profesyonel uygulayıcısı olan Nanokap, 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübe ile ürettiği makinelerle de Türk sanayicisine katkılarını sürdürmektedir. Avrupa’daki makinaların performansından daha iyi bir makine yaptık. Çünkü biz bu makinanın aynı zamanda kullanıcısıyız. Türk sanayicisine daha ekonomik, servis ve parça sıkıntısı olmayan bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde bir makine geliştirdik. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiğimiz için ona göre tasarladık ve mobil olarak ürettik. Başta tersaneler olmak üzere farklı sektörlerde sahada da kaplama yapabilecek donanıma sahip makinalar.”