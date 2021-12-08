Nar Çivi, makine yatırımları yaparak kapasiteyi artırıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren Nar Çivi, üretim kapasitesini artıracak yeni makine yatırımlarını yılsonuna kadar tamamlayıp, alternatif pazar çalışmalarına ağırlık verecek. Nar Çivi Kurucu Genel Müdürü Selahattin Kırbıyık, yılbaşında 1 milyon TL ile başladıkları yeni makine yatırımını yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yeni makinelerle birlikte üretim kapasitelerinin yüzde 100 artarak 200 tona ulaşacağını ifade eden Kırbıyık, sektörde henüz 4 yıllık bir firma olmalarına rağmen Türk cumhuriyetleri, Gürcistan ve KKTC’ye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Kırbıyık, yeni makinelerle birlikte üretimdeki yurt içi ve yurt dışı pazar payını yarı yarıya ve daha dengeli hale getireceklerini belirtti. Şu anda üretimlerinin yüzde 20’sini yurt dışı pazara verdiklerini kaydeden Kırbıyık, 2022 yılında ihracatlarını yüzde 30 artırmayı planladıklarının altını çizdi. Kırbıyık, “Çin merkezli tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte yurt dışında pek çok pazardan talepler alıyoruz. Bu talep artışını firmamız ve ülkemiz için bir fırsata dönüştürmek üzere başladığımız yatırımların sonuna geldik. Kapasite artışıyla birlikte Özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarında kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ortadoğu’da başta İsrail olmak üzere Irak ve İran en önemli alternatif pazarlarımızdır. Buradan gelen talepleri daha uzun vadeli iş anlaşmalarına çevirmek üzere girişimlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Afrika pazarında da adını hiç duymadığımız ülkelerden yeni siparişler alıyoruz. Afrika pazarındaki iş fırsatları için kısa bir süre içinde bölgede yakın temaslara başlayacağız” diye konuştu.

2023’te beton çivisi üretimine başlamayı planlıyor

Portföylerine ekleyecekleri yeni ürünlerle ilgili yürüttükleri projelerden de bahseden Nar Çivi Genel Müdürü Selahattin Kırbıyık, kısa bir süre içinde geri dönüşüm sektöründe kullanılan yağlı balya telinde üretime başlamayı planladıklarını belirtti. Orta vadede ise beton çivisi üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Selahattin Kırbıyık şunları söyledi, “Beton çivilerinde 2022 yılında fizibilite çalışmalarını tamamlamayı, 2023 yılında da üretime başlamayı planlıyoruz. Beton çivisi için firma bünyesinde ısıl işlem, çekme ve kopma testlerinin yapılabileceği modern bir laboratuvar ve kalite kontrol ekibi kuracağız. Bu sayede beton çivilerinde yüksek üretim standardı oluşturmayı hedefliyoruz.”