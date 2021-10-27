Navlungo, lojistikte Gaziantep’in dijital kapısı olmayı hedefliyor

GAZİANTEP - Dijital lojistik firması Navlungo, yeni şubesini Gaziantep’te açtı. Gaziantep’in 230 ülkeye açılan yeni kapısı olmayı hedefleyen şirket, bölge ihracatçısına kapıdan kapıya lojistik hizmeti verecek. Şirket, Türkiye’den dünyanın geri kalan ülkelerine kara, hava, denizyolu ve kargo yöntemleriyle fiyatlama ve satın alma süreçlerinde hizmet veriyor. Dijital bir platform olarak faaliyet gösteren İthalat veya ihracat yapan firmalar ile yurt dışına internetten ürün satan firmaların lojistik sürecinin yönetildiği dijital platform Navlungo, Gaziantep ve bölgenin e-ihracat potansiyelini artırmak istiyor.



Gaziantep’in üretimde ve ticarette dünyanın lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Navlungo ortağı İsa Korkmaz, “İhracatımızın lokomotif şehirlerinden biri olan Gaziantep en çok ihracat yapan kentler içinde 5’inci sırada yer alıyor. Biz de halihazırda bulunan müşterilerimizin taleplerini karşılamak ve bölgenin sahip olduğu bu e-ticaret hacmini genişletmek amacıyla Gaziantep şubemizi hizmete aldık. Dijital dönüşüm merkezi olma konusunda büyük bir potansiyeli olan Gaziantep ülkemiz için çok önemli bir nokta. Navlungo olarak Gaziantep’in bu değerini koruyarak, bölgenin lojistik sektöründe dijitalleşmesi için güç katacağız. Sadece büyük işletmeler değil küçük işletmelerinde sahip oldukları potansiyeli değerlendirmeleri için onlara daha yakın olabileceğimiz bu şubemizi açtık” diye konuştu.