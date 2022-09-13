Nazilli Gar Binası'nın restorasyonu için ihale düzenlenecek
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Nazilli Gar Binasının restorasyonu için ihale düzenleyeceğini duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Nazilli Gar Binasının restorasyonu için ihale düzenleyecek.
Tarihi Nazilli Gar Binası'nın restorasyonu için ihale 23 Eylül 2022 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde bulunan TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhalenin sonuçlanmasının ardından sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve restorasyon süreci başlayacak.