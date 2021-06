needion.com, online pazara iddialı girdi

Takip Et

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’nın oğlu Baran Saldanlı, babasının girişimciliğini örnek alarak 2017 yılında BND Group Teknoloji A.Ş.’yi kurdu. Aydem Enerji bünyesinde görev yaparken bir yandan da kendi şirketini kuran Saldanlı, Labada Gurme, Dört Mevsim Catering yatırımlarıyla birlikte online ticaret sektörüne de yönelerek needion.com’u devreye aldı. Türk yazılım ekibinin üç yıllık çalışma sonucu geliştirdiği needion.com kısa sürede ciddi bir ivme yakaladı ve aylık 2-2.5 milyon TL ciroya, ürün gamı ise 100 bine ulaştı.

Ege şivesinden esinlendi

Küçük yaşlardan bu yana bilişim sektörüne ilgisi olduğunu söyleyen genç iş insanı Baran Saldanlı, “BND Group olarak bilişim, restoran ve catering sektörlerinde hizmet veriyoruz. Küçük yaşlardan beri bilişim sektörüne meraklıydım. Bu nedenle yurt dışındaki online alışveriş siteleri ile bazı sosyal medya uygulamalarını inceleyerek bir satış portalı oluşturmaya karar verdim. İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek, Ege şivesini de yansıtan bir isim olan needion.com’u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla geliştirdik. Merkezimiz İzmir’de bulunuyor. Şu anda sitemizde 100 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Ayen Software ve Entegra ile entegreyiz. Stockmount’la da entegre oluyoruz. Daha çok satıcıyı içeri çekmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz, Türkiye’deki en büyük 3 pazaryerinden biri haline gelmek”

Online alışveriş pazarının pandeminin de etkisiyle hızlı bir büyüme oranı yakaladığını, bu büyümenin 7-8 yıl daha süreceğini öngördüklerini belirten Saldanlı, “Sektörün yatırıma uygun olduğunu görüyoruz. Biz bazı konularda farklılaşarak girdik e-ticaret sektörüne. Özellikle mobil cihazlar ve akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşma yolunda ilerliyoruz. Kendi bünyemizde hizmet veren uzmanlar her ürüne objektif bir gözle bir inceleme yazısı yazıyor. Video olarak youtube kanalımızdan da yayınlanıyor. Pazaryerimizde chat uygulaması var. İletişime geçme ihtiyacı olduğunda alıcı, satıcıya chat uygulamasıyla doğrudan ulaşabiliyor. Konum yollayıp, fotoğraf gönderebiliyor. Şu ana kadar müşterilerimizin en çok memnun olduğu uygulamalarımızdan biri bu. Bir diğer farklılığımız ürünleri sanki elinizde inceliyormuş hissiyatını verebilmek için 3 boyutlu görüntüleme seçeneğini getirdik. Hedefimiz Türkiye’deki en büyük 3 pazaryerinden biri haline gelmek” şeklinde konuştu.

“Çok yönlü sosyal platforma dönüştürmek istiyoruz”

Henüz çok yeni bir online pazaryeri olduklarına dikkat çeken Saldanlı, “Sade ve kullanıcı dostu bir ara yüzümüz var. Satıcılarla ilgili düşük komisyon politikası uyguluyoruz. Bu sayede fiyatlarımızı uygun tutmayı hedefliyoruz. Pazaryerimizde şu an 1500 satıcı bulunuyor. Şu an site trafiğimizi yükseltecek adımlar atıyoruz. Sitemizin yazılım altyapısı farklı modülleri de entegre edecek şekilde hazırlandı. Yurt dışından örnek vermek gerekirse, Çin’de kullanılan We Chat programından mesajlaşabiliyor, taksi çağırabiliyor, rezervasyon yapabiliyor, hatta hesap ödeyebiliyorsunuz. Bunun bir benzerini farklı özellikler de ekleyerek needion uygulamasıyla hayata geçirmek istiyoruz. Belli bir süreç içinde uygulamayı güncelleyerek, alışveriş özelliğinin yanında yemek siparişi, market siparişi, uçak, otobüs bileti ve otel rezervasyonu yapabileceğiniz, ev araba ilanlarını da sergileyebileceğiniz bir sosyal platforma dönüştüreceğiz. 2022’den itibaren adım adım hayata geçireceğiz. Bir kişinin ürün ve hizmet dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir aşamaya taşımak istiyoruz. Sitemizi ocak ayında canlıya almamıza rağmen aylık 2-2.5 milyon TL satış hacmine ulaştık. Bu yılı 50 milyon TL ile kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.