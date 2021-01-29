Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa etti

NEVŞEHİR-Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , Kapadokya Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı. Arı, “Sağlık sorunlarım nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Yaklaşık 2 yıl, Nevşehir’de büyük çalışmalar yürüttüm ama, maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" diye konuştu. Arı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Artık sağlık sorunlarım nedeniyle 21 aydır gururla onurla şerefle başı dik anlı açık bir şekilde yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Boğazımdan tek kuruş geçmedi. Ben bu şehirde yaşamaya devam edeceğim. Gidip tedavimizi oluruz. Halkımız ile birlikte olmaya devam edeceğiz. 21 ayda birçok vaatleri yerine getirdim. Yerine getiremediğim vaatlerden dolayı da hemşerilerimden haklarını helal etmelerini bekliyorum.”

Nevşehir’de belediye meclisi kendi arasından yeni başkanı önümüzdeki günlerde seçecek. Bu arada başkanlık görevine, Başkan Yardımcısı ve AK Parti meclis üyesi Ersan Erkut vekalet edecek.