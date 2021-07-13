Nevşehir TSO, Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca’yı ağırladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca ve Romanya Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler’i ağırladı.

Kapadokya’nın turizm potansiyeline yönelik açıklamada bulunan Parmaksız, “İlimizde Romanya’nın fahri konsolosluğunun olması şehrimizin tanıtımı, yatırım olanaklarının anlatılması için çok önemli. Mehmet Dinler turizm alanında çalışmaları ile takdir ettiğimiz bir iş insanımız, gayretli çalışmaları ile bölgemiz turizmine katkı sağlayacağı gibi eminim ilerleyen günlerde yapacağımız ortak çalışmalarla işbirliklerini bütün sektörlere yayarak ilerleyeceğiz. Biz NTSO olarak her türlü iş birliğine ve ortak çalışmalara hazırız” dedi. Büyükelçi ise, Kapadokya Bölgesi’nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek Fahri Konsolosluk ile birlikte ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.