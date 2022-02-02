NİGSEM, Samsun ve tüm Karadeniz’e hizmet verecek

SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın proje geliştirme ve uygulama sürecinden sorumlu olduğu ve 2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Samsun Valiliğimiz tarafından geliştirilen Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (SAMSUN NİSGEM) projesi, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hayata geçti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun NİSGEM’de tüm bunlara ek olarak ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu ancak örgün ve yaygın eğitim ile karşılanmasında zorluklarla karşılaşılan özel alanlarda da nitelikli mesleki eğitimin verilmesinin planlandığını söyledi.

Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı’nın, bölgesel çekim merkezi niteliğinde olan şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam ve birçok konuda kapasitelerinin artırılmasına destek verdiğini ifade eden Vali Dağlı, “Bu kapsamda öncelikli olarak Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi’nin uluslararası tanınırlığını sağlamak için TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı gereği kalite yönetim sistemi kuruldu ve bu sistem TÜRKAK akreditasyon denetimine hazır hale getirildi. Projede mesleki eğitimde performans ve kalite ölçütleri geliştirilerek mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan ağaç işleri-mobilya, makine, metal, otomotiv uygulamalı eğitim atölyelerinin iyileştirilmesi ve yeni makine parkı oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için de çalışmalar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı, bölgesel çekim merkezi niteliğinde olan şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir programdır” diye konuştu.

Sanayicilere ve iş arayanlara mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti sunulacak

Samsun NİSGEM’in kurulmasıyla birlikte hem Samsun ve çevresinde hem de Karadeniz’deki diğer illere katkı sağlayacağını ifade eden Dağlı, Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Samsun NİSGEM’in faaliyete geçmesi ile birlikte Samsun’daki işletmelerimiz mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetini Samsun’dan alabilecektir. Bu sayede belgelendirme hizmetlerine daha hızlı ve daha az maliyetle ulaşılacaktır. Ayrıca çalışanların Samsun NİSGEM’in sunacağı mesleki ve teknik eğitimlerden faydalanması da mümkün olacaktır. Samsun NİSGEM’in kurulması ve yetkilendirilmesi ile birlikte hem Samsun ve çevresinde hem de Karadeniz’deki diğer illerde faaliyet gösteren sanayicilere, iş arayanlara mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti Samsun’da sunulabilecektir. Gerek işgücü arz ve talebi gerekse de sektörel dağılıma göre işletme sayısı ve çalışan sayısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Samsun NİSGEM’in mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti vereceği imalat sanayi alt alanları ağaç işleri-mobilya, metal, otomotiv, makine ve tekstil olarak belirlenmiştir. Samsun NİSGEM’in varlığı, Samsun’un bir çekim ve cazibe merkezi olarak bölgesindeki diğer illere hizmet sunan yapısını imalat sanayisi alanında da güçlendirecek ve ilde yapılabilecek yeni yatırımları da destekleyecektir” şeklinde konuştu.