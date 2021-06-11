Nijerya Büyükelçiliği ihale ilanı yayımladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nijerya Büyükelçiliği, Ankara’daki mevcut Kançılarya ve Büyükelçilik Binalarının bakım-onarım-yenileme ve dekorasyon işlerini yaptırmak amacıyla ihale düzenleyecek.

İhaleye katılmak isteyen firmaların, tanıtım dosyalarını 14 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Nijerya Büyükelçiliğine elden ya da posta ile ulaştırmaları gerekiyor.

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