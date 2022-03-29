Nilüfer Çevikel ikinci kez başkan seçildi

DÜNYA (BURSA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), DOSABSİAD Konferans Salonu’nda 18. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. DOSABSİAD’ın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Nilüfer Çevikel, geniş katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da güven tazeledi. Toplantıda konuşan Çevikel, “5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle 50 bin kişiye istihdam sağlayan 594 firmamız, itici gücümüz olarak ekonomik kalkınmaya katkı sağladı. Hayata geçirdiğimiz stratejik iş birlikleri ile bölgemizde faaliyet gösteren firmalara ulusal ve uluslararası koşullarda çalışma ortamı hazırladık. Bugün geldiğimiz noktada gücümüze güç katmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Yenilikçi ve rekabetçi bir üretim anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla inovasyonun ve dijital dönüşümün etkilerini şekillendiren bir konumda olduklarını da vurgulayan Başkan Çevikel, “Ar-Ge faaliyetlerimiz, yüz yüz ve çevrimiçi toplantılarımız, Ur-Ge projelerimiz girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için verdiğimiz destekler ve daha fazlası ile üreten geleceğin kilidini açtık. 3 yıl önce seçildiğimiz Genel Kurul’da ‘Orta ve uzun vadede hedefimiz sanayide dijital bir kültür yaratmak olacak’ demiştik ve bunu fazlasıyla başardık. BUTGEM ile iş birliğinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Okulu ile Türkiye’de bir ilke imza attık. Keza iklim kriziyle mücadele kapsamında sürdürülebilir üretim için de eyleme geçtik. Kadınlarımızın cesaretle yola çıkıp ekonomimize yön verecek en üst mevkilerde etkin roller üstlenmesi için bu dönemde de fark yaratan projeleri hayata geçireceğiz. Üretime yönelik destekler ve teşvikler ile oluşturulacak bir ortamda yeşil ve teknolojik üretim doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hiç durmadan üretmeye ve rol model olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çevikel başkanlığındaki DOSABSİAD Yönetim Kurulu’nda A. Kaan Kurtuluş, Ali Güzeldağ, Altay Ocak, Candan Akman, Cengiz Yedikardeş, Ece Oran, Ertan Çeçener, Fatih Tuğral, H. Murat Kabadayı, İhsan İpekyayla, İbrahim Erdemir, M. Akif Dikici, Mehmet Beysel, Murat Yılmaz, Onur Kırayoğlu, Onur Kutlualp, Rıdvan Kar, Selin Ceyhan Canik, Semih Kaynar, Serdar Menemen, Şerife Faidelibaş, Vedat Kayaoğlu, Yılmaz Acar ve Yusuf Alper yer aldı.