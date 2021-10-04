Nilüfer OSB, kuruluşunun 20’nci yılını kutladı

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası bahçesinde NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez’in ev sahipliğinde düzenlenen kutlama yemeğine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başta olmak üzere OSB Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge sanayicileri katıldı. NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın, “Kurumların başarılı olmasında yasaların da büyük önemi var. Böyle olmasaydı NOSAB ve benzeri yerler olamazdı. 2001 yılında kurduğumuz NOSAB’ı bugünlere getirmeyi başardık. Bu süreçte sosyal sorumlulukları asla unutmadık” diye konuştu. OSB yönetimlerinin müteşebbis heyetlere devri hakkındaki düzenleme tasarısı ilgili de konuşan Aras, “Bu tasarıyı doğru bulmuyoruz. Lütfen bu değişiklik hazırlığı tekrar gözden geçirilsin. OSB’lerin bu rekabet üstünlüğünü elinden almasınlar” diye konuştu.

Gecede; 20 yıl boyunca Nilüfer Sanayi Bölgesi için emeğini esirgemeyen isimlere plaketleri verildi. Ayrıca gecede, genç istihdamı, kadın istihdamı, genel istihdam, ihracat ve ciro kategorileri olmak üzere 5 ayrı kategoride başarı sağlayan 80 firmaya ödülleri takdim edildi.