Nitelikli iş gücü sorunu Gaziantep’i tehdit ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep; sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinde yaşadığı nitelikli iş gücü ihtiyacı sorununa çözüm bulamıyor. Son yıllarda meslek lisesi ve kurs sayısının arttığı kentte buna rağmen binlerce kişilik açık yaşanıyor. Kalifiye elaman sorunu kimi sektörlerde 5 bine kadar çıkıyor. OSB’de 25 bin, kentin tamamında ise 40 bin çırağa ihtiyaç var. Sektör temsilcileri, DÜNYA’ya sorunun büyüklüğünü ve çözüm önerilerini anlattı.

“Pandemide turizm sektörü elemanlarını kaptırdı”



Pandeminin en çok turizm sektörünü vurduğunu dile getiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, pandemide bazı sektör temsilcilerinin kalifiye elemanlarını idame edemediği için, buralarda çalışanların farklı sektörlere yöneldiğini belirtti. İşlerin açılmasıyla turizm sektörünün hareketlendiğini söyleyen Bacaksız, “Fakat daha önce kaybettiğimiz kalifiye elamanları tekrar bulamıyoruz. Şimdi idare ediyoruz ama önümüzdeki günlerde sektörün kalifiye eleman ihtiyacı çok daha şekilde ortaya çıkacak. Meslektaşlarımız önümüzdeki dönemler için gerekli hazırlıklarını yapacaklardır ama şu an sektörümüzde kalifiye elamana ihtiyaç var” diye konuştu.

Ayakkabıcılar, nitelikli iş gücü bulamıyor



Pandemiden sonra sorunun daha da büyüdüğünü belirten S.S. Gaziantep Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Can Yenigül, pandemide çalışılmayan dönemde sitede çalışan nitelikli elemanların, OSB’de çalışmaya başladığını bildirdi. Yenigül, şunları söyledi: “Şu an bir usta bulalım desek en az 50 yaşında. Bundan 5-10 yıl sonra nasıl olacak bilmiyorum. Bu sektörümüz için çok tehlikeli. Gaziantep ayakkabıcılıkta zirvede. İyi bir teşvikle ayakkabıcılık sektörünü ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için çabalıyoruz. Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki yaklaşık 350 işletmede nitelikli eleman sorunu yaşanıyor. Alt sektörlerle beraber bu sorundan etkilenen bine yakın işletme var. Sorun devam ederse sektör çok kan kaybeder.”

“Üniversitelerin sektörle işbirliği yapması gerekiyor”



Sigorta sektörü olarak en büyük sorunlarının ara eleman sorunu olduğunu dile getiren Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği (GASAD) Başkanı İhsan Yiğit, “Sektör olarak bu sıkıntıyı 3 yıldan beri yaşıyoruz. Sigortacılık aktif bir meslek olduğundan yoğun çalışma temposuna dayanamayan ve aldığı maaşı beğenmeyen ara elemanlar farklı sektörlere gidiyor” dedi. Üniversitelere bu konuda çok fazla görev düştüğünü belirten Yiğit, şöyle devam etti: “Üniversiteler, STK’lar, sigorta dernekleri ve meslek komitesi örgütleriyle koordineli çalışmıyorlar herhangi bir destek de istemiyorlar. O nedenle sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar için olması gereken eğitimler verilemeyebiliyor. Üniversitelerin bizlerle bu konuda işbirliği yapması gerekiyor.

Sektörün Gaziantep’te 200-300 arasında elemana ihtiyacı var. Banka ve sigortacılık bölümünden mezun olanların istihdam edilmesi için biraz daha fazla destek verilmesi lazım. Üniversiteler ile ortak çalışılması, istihdam konusunda gerekli desteklerin verilmesi gerekiyor.”

“Meslek liseleri en düşük puanla öğrenci alıyor”



Bugün mesleki eğitime önem verilmeyen bir eğitim sistemine sahip olduğumuzu düşünen GTO Makina ve Makina Yedek Parçaları Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Atilla Öcük, en düşük puan alanların meslek lisesine yerleştirildiğini söyledi. En başarısız öğrencilerin sırf lise diploması almak için meslek liselerini tercih ettiğini vurgulayan Öcük, “Öğretmenler de mesleki olarak yetersiz. Sektörümüz emek-yoğun bir sektör. Çalışanlarımızın bilgili olması lazım. Bizim yaptığımız işler katma değeri yüksek işler” dedi. Kalifiye elaman sorunun son beş yıldır arttığını kaydeden Öcük, “2017’den sonra hızlandı. Asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Bütün haklarını vermemize rağmen gençlerimizi buraya getiremiyoruz. Sorunun çözümü için meslek liselerinde özverili öğretmenlerin olması gerekiyor. Daha orta seviyede puanlarla öğrencilerin alınması gerekiyor. Sanayiyle iç içe olma mecburiyeti de var. Sadece okulda öğrenilmiyor” diye konuştu.

