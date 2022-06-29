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Nizip Belediyesi zabıta alacak

Nizip Belediye Başkanlığı açıktan atama yoluyla 8 zabıta memuru istihdam edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep'e bağlı Nizip Belediye Başkanlığı, KPSS puanına göre, belirlenen boş kadrolara atanmak üzere, açıktan atama yoluyla 8 zabıta memuru alacak.

Kadın ve erkek adayların başvurabileceği zabıta memurluğu için adayların üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Veterinerlik, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olması şartı aranıyor.

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