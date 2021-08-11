Nizip’e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor

GAZİANTEP - Gaziantep’in ilçesi Nizip’te Gümrük Müdürlüğü kurulacak. Nizip Ticaret Odası’nın (NTO) girişimleri sonucu kurulacak Gümrük Müdürlüğü’nün, Nizip ve çevre ilçelerin ekonomisini canlandırması bekleniyor. NTO Başkanı Mehmet Özyurt, “Hem ihracatçımızın işini kolaylaştıracak hem de komşu ilçemiz Birecik’te ihracat yapmak isteyen müteşebbisleri teşvik edecek” dedi. Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e Nizip’e Gümrük Müdürlüğü kurulması ile ilgili dosyanın sunulduğunu belirten Mehmet Özyurt, “Sayın Bakanımız da müdürlüğün kurulması için gerekli talimatları ilgili yerlere vermiştir. İnşallah en kısa süre içerisinde Gümrük Müdürlüğü Nizip’te faaliyet göstermeye başlayacak. NTV olarak Gümrük Müdürlüğü’nün fiziki şartlarını karşılayabiliriz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

“Nizip, küresel pazarlara yönelik çalışmalar yapıyor”

Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasının Nizip ve çevre ilçelerin ekonomisinin canlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulan Mustafa Gümüş, “Nizip’in müteşebbis ruha sahip firmaları geçmişten gelen tecrübe birikimiyle üretimde olduğu gibi ihracatla çok hızlı büyüyor ve global dünyada fark yaratıyor” dedi. İlçedeki işletmeler için artık küresel boyuttaki gelişmeler doğrultusunda rekabet edilebilirliğin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Gümüş, şöyle devam etti. “Nizip; nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden daha büyük ve metropol bir şehir olmak için yerel değil küresel ölçekte uluslararası pazarlara yönelik çalışmalar yapılıyor. İlçemizin bulunduğu coğrafi konumun önemi de her geçen gün artıyor. Bu konuda yıllardır ısrarla Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğü’ne bağlı Nizip Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasını ısrarla talep ettik, bize güvenenlerin güvenini boş çıkarmayacağız.”