Nobel Expo, aşı karnesi olmayanları düzenleyeceği fuarlara kabul etmeyecek

İZMİR - Bu yılın son çeyreğinde İstanbul’da Woodist Ahşap Teknolojileri ve Yan Sanayi ile ICE Uluslararası Çikolata ve Şekerleme Fuarı’nı, İzmir’de Shoexpo - Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nı düzenleyecek olan Nobel Expo, sözkonusu fuarlara aşı karnesi olmayan katılımcı ve ziyaretçileri kabul etmeme kararı aldı.

Yurt dışından fuarlarına katılacak olan misafirlerin bu uygulamayı çok önemsediklerini ve bir nevi katılım için ön şart koştuklarını söyleyen Nobel Expo Kurucu Ortağı Erhan Çelik, “İhracat odaklı büyük fuarlar organize ettiğimiz için bu uygulama artık kaçınılmaz oldu. Yurt dışından ülkemize girişte yabancı konuklarımız için zorunlu olan tüm koşullar fuarlarımıza katılan yerli ziyaretçi ve katılımcıların alanlarımıza girişleri için de geçerli olacak” dedi.

Düzenleyecekleri fuarlarda alana girişte aşı karnesi, yoksa son sekiz saat içinde yaptırılmış PCR testi isteyeceklerini belirten Çelik, “Şayet o da yoksa alan dışında kuracağımız kabinlerde yetkili sağlık personeli tarafından yapılacak hızlı testlerin sonuçlarını isteyeceğiz. Nobel Expo bünyesinde aşı karşıtlığı nedeniyle aşı olmayan yöneticiler bulunuyor. Bu kişileri kısıtlamaya tabi tutmuyoruz ancak bu kişiler kendi düzenledikleri fuarlara katılabilmek için herkes için geçerli olan kuralları yerine getirmek zorundalar” dedi.

Bu yılın son çeyreğinde İstanbul Yeşilköy İFM’de Woodist Ahşap Teknolojileri ve Yan Sanayi, ICE Uluslararası Çikolata ve Şekerleme Fuarı ile Fuar İzmir’de Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nı düzenleyecek olan Nobel Expo, bu üç fuardan yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat geliri bekliyor.