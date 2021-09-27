Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizlide seramik, cam ve mermer başta olmak üzere birçok sektöre lifli ve polyester çember, köşebent, iş güvenliği ekipmanları, streç, koli bandı, çember gerdirme ve bağlama makineleri tedariki sağlayan Nore Ambalaj, ihracatla büyümeyi hedefliyor. Nore Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Torunç, Azerbaycan’ın ardından Özbekistan, Katar ve Amerika’ya ihracata başladıklarını, Almanya, Fransa ve Türk cumhuriyetleriyle ihracat görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.



Co-Strap, İnanç Bant, Tam Makine, Novus Terra ve Cofix Elektrikli El Aletleri’nin İç Ege ve Akdeniz bayiliğini de yürüten Nore Ambalaj, yılda 1.500 ton çember, bant, köşebent, streç, iş güvenliği ekipmanları tedariki sağlıyor.

2022 yılını dış pazarlara açılma yılı ilan ettiklerini söyleyen Ramazan Torunç, “Büyüme planlarımızı ihracat üzerine yapıyoruz. Azerbaycan’ın ardından Özbekistan, Katar ve Amerika’ya ihracata başlıyoruz. Belçika, Norveç ve Slovakyaya ihracat anlaşmalarımız son aşamaya geldi. Almanya, Fransa ve Türk cumhuriyetleri ile görüşmelerimiz sürüyor. 2022 yılında tamamen yurt dışına açılmayı hedefliyoruz ”dedi.

Öte yandan üretim tesislerini 2022 yılı ilk çeyreğinde Uşak OSB’de devreye alacaklarını vurgulayan Torunç, “Makine ekipman bağlantımızı tamamladık. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam edeceğiz. Nore Ambalaj artık bir marka oldu. İkinci markamız Vina Ambalajın tescilini tamamladık” açıklamasını yaptı.