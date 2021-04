Normalleşme dendiğinde eski günler akla gelmesin

Takip Et

GAZİANTEP - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, pandemi ile birlikte hayatın her alanında olduğu gibi iş akışında da bir takım değişimler olduğunu söyledi. Konukoğlu, katıldığı bir televizyon programında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi başta olmak üzere, iş ve aile hayatıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Konukoğlu, yeni normalde pandemi öncesi dönemden çok farklı bir normal yaşayacağımızı ifade ederek, “Normalleşme dendiğinde eski günleri aklımıza dahi getirmemeliyiz. Milattan Önce (MÖ), Milattan Sonra (MS) tarihlemesinin yerini Pandemiden Önce (PÖ) Pandemiden Sonra (PS) tarihlemesi alacak” diye konuştu.



İtibarınız varsa paraya ihtiyacınız yoktur



Geleneklerine bağlı güçlü bir aile bağlarının olduğunu kaydeden Konukoğlu, babası merhum Sani Konukoğlu’nun bıraktığı en önemli mirasın “İşin Hilesi Dürüstlüktür” prensibi olduğunu söyledi. Konukoğlu, şunları kaydetti: “Rahmetli babam, ‘eğer sen dürüst olursan her zaman para kazanırsın. Diğer türlü sel suyu gibi parayı bir anda kazanırsın ama bir anda gelir geçer. Sattığın ürünün arkasında duracaksın. Ürün arızalandığı zaman onu alacaksın. Dürüst olur ve satışta her zaman orta noktayı bulursan kazanırsın’ derdi. Paranız var, itibarınız yok. Bir ürün almaya gittiğinizde mal sahibi ‘parayı ver sonra malı teslim edeyim’ der. Çünkü itibarınız yok. Tüccarsınız, paranız yok ama itibarınız var ise mal almaya gittiğinizde adam senin sözüne güveniyorsa sorun yok. İtibarınız varsa paraya ihtiyacınız yoktur.”

“Askere gidene kadar fabrikada çalışırken babama baba demedim”



İş hayatına 1963 yılında başladığını kaydeden Konukoğlu, patronluğa giden süreçte şirkette her kademede çalıştığını belirtti. Konukoğlu, askere gidene kadar babasına fabrikada ‘baba’ diyemediğini ifade ederek, şuları söyledi: “Babam Sani Bey, beni fabrikada ustaya teslim ederken ustama ‘bu senin çırağın, eğer benim oğlum diye ayrıcalık tanırsan sana hakkımı helal etmem’ dedi. ‘Buna diğer çalışanlara davrandığından daha sert davranacaksın’ diye ekledi. Sonra bana döndü ‘bundan sonra iş yaşamında baba yok. Baba evde, iş geldiğinde patron var’ diye tembihledi. Askere gidene kadar babama fabrikada ‘baba’ demedim. Patron diyordum. Yönetim binasına gitmem de yasaktı. Yavaş yavaş yönetimde görev aldım. Biz böyle büyüdük. Her kademede çalışarak geldik.”