NovofermCalematic, araç yükleme alanlarında güvenlik için büyüyor  

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Araç otomatik takozlama sistemleriyle pazarda faa NovofermCalematic, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı NovofermCalematic, iş kazalarını önlemek amacıyla geliştirilmiş emniyet sistemi olarak Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanılıyor.

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, araç yükleme alanlarında karşılaşılan iş kazalarına karşı geliştirilen NovofermCalematic’in aynı zamanda patentli, ideal ve alanında kendini kanıtlayan bir sistem olduğunu söyledi. Günay Güneş, çözüm ortağı oldukları NovofermCalematic’in öne çıkan özellikleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “NovofermCalematic, özet olarak, araçların yükleme ve boşaltma esnasında hareketini önlemek için tekerlekleri önden ve arkadan kavrayan bir kilitleme sistemidir. Basınçlı hava ile çalışır. Araçların yükleme ve boşaltma esnasında, ileri geri hareket etmesini önler, alandan zamansız uzaklaşmasına engel olur. Böylece; yükleme veya boşaltma esnasında insan kontrolü dışında alandan araç ayrılması ile oluşacak forklift devrilmesi, görevlinin düşmesi gibi kazalarla oluşabilecek can ve mal kayıplarının meydana gelmesinin önüne geçer.”



Günay Güneş, emniyetli yükleme alanlarının tasarımı ve projelendirilmesini uzman Ar-Ge ve mühendislik ekipleri ile gerçekleştirdiklerini de belirterek şöyle devam etti: “NovofermCalematic sistemi modüler, kullanımı ve bakımı kolay bir sistemdir. Devre dışı iken yüzeyde hiçbir çıkıntı oluşturmadığından araçların manevrasını engellemiyor, teker ve jantlarda hasara neden olmuyor. Özellikle dar yükleme alanlarında hareket kolaylığı sağıyor. Dayanıklı materyalden yapıldığı için uzun ömürlü, bakımı ve parça değişimi kolay. Takozlar hava basıncı ile çalıştığından dış alanda elektrik nedeniyle kaçak veya çarpılma riski de oluşmuyor."