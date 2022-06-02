Nuh Çimento’dan 2030'a kadar karbon ayak izini düşürme ve net sıfır emisyon hedefi

Sabiha TOPRAK



Proje kapsamında, kaya kamyonlarının tamamen elektrikliye dönüştürülmesi ile madencilik faaliyetlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşmesi, taşıma verimliliğinin ve performansın artması hedefleniyor. Kaya kamyonlarının tamamının elektrikliye dönüştürüldüğünde yıllık yaklaşık 1 milyon litre dizel yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor. Projedeki tüm kaya kamyonlarının tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesi ile yıllık 2 bin 450 ton karbondioksit salınımı engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji ile bataryaların yeniden şarj edilmesi sağlanılacak.

Madencilik ve çimento sektörüne örnek teşkil edecek

Düşük karbonlu ve alternatif yakıtlara yönelen projeler ile maliyet ve çevresel etkileri düşürmeye gayret ettiklerini ifade eden Nuh Çimento Grubu CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt, Yılda 4,5 milyon ton hammadde taşıyan kaya kamyonlarının dizel yakıttan elektrikliye dönüşüm projesiyle hem madencilik hem de çimento sektörü için örnek teşkil edeceğini söyledi. Bozkurt, "Kullanılmayan motorinin ekonomik katkısı yanı sıra daha temiz bir enerji kaynağı olan elektriğin tercih edilmesi karbon emisyonlarımızı azaltarak, nakliye kaynaklı karbon ayak izimizi silecektir. ABB Türkiye ve ABB Global'in teknoloji ve deneyimleri ile gerçekleşecek olan projenin hem şirketlerimize hem de dünyamıza değer katacağına inanıyorum. Proje ortağımız, 2030 Global Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında operasyonlarında ve gerçekleştirdiği projelerde sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. Bu projede ortağımızın yüksek teknolojili fabrikalarında üretilen enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacaktır. Proje kapsamında, kaya kamyonlarının elektrikliye çevrilmesi için ihtiyaç olan tüm ekipmanların 'traction sistemi', batarya paketi, elektrik motoru, araç kontrol sistemi, elektrikli araç şarj istasyonunun tedariki ve sistem mühendisliğinden sorumlu olacaktır" dedi.

Projenin en anlamlı kazanımının, kullanım ömrü dolmuş makinelere ikinci bir hayat verilmesi olacağını belirten Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Halim Tekkeşin, “2016 yılında tohumları atılan ve 2018 yılında hayata geçen projenin ilk safhasında, ocaklarımızda çalışan ekskavatörlerin elektrifikasyonunu tamamladık. Türkiye’de ilk defa dizel motorlar yerine elektrik motorları ile iş makinesi çalıştıran çimento fabrikası olduk. Bu sayede bugüne kadar 2 milyon litre motorin tasarrufu sağlarken, karbon ayak izimizi küçülttük. Tıpkı ilk safhada yapılan çalışmalar ile iş makinalarımızın ömrünü uzattığımız gibi, hurdaya ayrılması gereken, on beş milyon dolar yerine koyma bedeli olan kamyonlarımız; artık 30 yıl daha güvenle ve maksimum verimlilikte yaşamaya devam edecektir. Nuh Çimento ve ABB arasındaki bu işbirliği ile yüksek güçlü ve uzun ömürlü enerji depolama sistemlerinin kullanılmaya başlanması, kaya kamyonlarının işletmecilik maliyetlerini düşürecek, daha uzun kullanılabilirlik ömrü sunacak ve daha yüksek verimlilik sağlanmasına zemin oluşturacak. Kaya kamyonları yokuş aşağı giderken ortaya çıkan rejeneratif enerji, bataryaların yeniden şarj edilmesini sağlayacak” diye konuştu.

“Uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize güveniyoruz"

İşbirliğinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen ABB Türkiye Traction Divizyonu Müdürü Saim Baran, "Şirketimiz, yüksek teknoloji içeren E-Mobility ve Raylı Sistem Traction Konverterleri, Enerji Depolama Sistemleri ve Elektrikli Araç Şarj çözümlerinde tedarikçilerden biridir. Şirketimiz olarak tamamen elektrikli operasyonlara geçişi hızlandırmaya yardımcı olan uzmanlığımıza ve verimli teknolojilerimize çok güveniyoruz. 100 yılı aşkın deneyimimiz ile geliştirilip üretilen ürünlerimiz birçok Raylı Sistem ve E-Mobility projesinde karbondioksit emisyonunu sıfırlayarak müşterilerimizin enerji tasarrufu sağlamasına, maliyetleri düşürmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacının tüm Dünya'da oldukça hızlı bir şekilde arttığı bu günlerde, ABB olarak dünyada ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu sıfır emisyon projesinde, olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.