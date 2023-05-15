Nurus’un açılış gecesine yoğun ilgi

96 yıllık tecrübesi ve insanı odağına alarak geliştirdiği inovatif ürünleriyle Türkiye’nin öncü mobilya üreticilerinden biri olan Nurus, yüksek yatırım ve teknolojiyle geliştirdiği mobilyalarını kendi mağazasında Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Yine Yeniden Nurus!

Türkiye ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olan Bursa’nın iş hayatına, ürünleriyle 20 yıldır eşlik eden Nurus’un “Yine Yeniden Nurus” mottosu ile kendi mağazasında gerçekleştirdiği açılış gecesine Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ve Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcı Renan Gökyay’ın önderliğinde Nurus ekibinin tam kadro olarak yer aldığı gece, geç saatlere kadar devam etti. Benzersiz tasarımlar arayan bireyler için çalışma ve yasam alanlarını yeniden tanımlayan markanın yeni mağaza konseptini ve ürünlerini deneyimleme şansını yakalayan konuklar, Lucca’nın lezzetleri ve DJ Cüneyt Öztürk’ün muhteşem performansı eşliğinde güzel bir Bursa akşamının tadını çıkardılar.

‘’Global arenada da yüksek rekabet gücüne sahibiz’’

Nurus’un üretime olan inancıyla hem inovasyon hem de teknoloji kaslarını güçlendirmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay “Üretim teknolojilerinde önemli yol kat etmiş bir şirket olarak bugün Nurus, kendi kendine yetebilme yeteneğini çok ileri seviyeye taşımış durumda. Dikey entegre bir teknoloji şirketi olarak ortaya koyduğumuz inovatif, insan sağlığı odaklı ve sürdürülebilirliği merkeze alan ürünlerimizle yalnızca Türkiye’de değil global arenada da yüksek rekabet gücüne sahibiz. Bu yaklaşımla 20 yıldır hizmet verdiğimiz Bursa mağazamızın kendi mağazamız olarak yeniden açılışını kutlarken aynı zamanda ergonomi sertifikalı ve ödüllü ürünlerimizi yeni showroom konseptimiz ile sizlere sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.