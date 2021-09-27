NWORK International’ın hedefi dünya sıralamasında ilk 100’e girmek

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Türk cumhuriyetlerinde yakaladığı başarıyı Avrupa pazarı ile büyütmeye hazırlanan NWORK International, dünyada faaliyet gösteren network marketing şirketleri sıralamasında ilk 100’e girmeyi hedefliyor. Anadolu distribütör buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Sakarya’ya gelen NWORK International CEO’su Nazan Eke, DÜNYA’nın Sakarya bürosunu da ziyaret ederek proje ve çalışmaları hakkında bölge temsilcimiz Hasan Coşkun’a bilgi verdi.

Nazan Eke, pandemi sürecinde kadın girişimcilere yönelik geliştirdikleri projelerle yeni hedefl ere odaklandıklarını da dile getirerek şu bilgileri verdi: “NWORK International 2015 yılından buyana 6 yıldır Türkiye pazarında faaliyetlerine devam ediyor. Yurt dışına da 2017 yılında açıldık. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna’da şirket merkezimiz var. Alyalina şirketimiz ise pandemi sürecinde kadın girişimciler için geliştirdiğimiz proje sonucu kuruldu. Şu anda Alyalina ürünleri NWORK ürünleriyle birlikte daha güçlü ve zengin çeşitte hem yurt içinde hem de yurt dışında pazara sunuluyor. NWORK bünyesinde bulunan 80 bin civarındaki distribütörlerimizin yaklaşık yüzde 80’i kadın. Yani sağlık ve varlık anlamında kadın girişimcilerimizin hayatlarına dokunmaya NWORK ile devam ediyoruz. Network dünyanın kabul ettiği bir ticaret şekli ve 60 yıla dayanan bir geçmişi var.”

Eke, 2 ekim tarihinde İstanbul’daki şirket merkezinde yapacakları dünya lansmanında bir üst kariyere yükselen 150’ye yakın NWORK International distribütörlerne başarılarından dolayı ödül vereceklerini de belirtti.