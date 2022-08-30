Oda ve Borsalar GUHEM’de buluştu

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu ve Türkiye’deki oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları Bursa’da buluştu. 365 oda ve borsa başkanı, GUHEM’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programın ilk konuşmasını yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Bizler, üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar her alanda ortaya koyduğumuz projelerle hem firmalarımızın hem de ülkemizin sürükleyici gücüyüz. Oda ve borsalar olarak aynı zamanda ülkemizin stratejik hedeflerinin de en önemli aktörleriyiz” dedi.

“Sınırları ortadan kaldırdık”

Özgüveni yüksek gençlerimizle, hayallerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda yeni bir heyecan oluşturmayı da amaç edildiklerini belirten Başkan Burkay, “Kent ekonomisindeki değişim ve dönüşümün anahtar projelerinden biri olan GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. Ülkemizin ‘milli teknoloji, güçlü sanayi’ atılımını destekleyen ve Türkiye Uzay Ajansı’mızın uygulama merkezlerinden biri haline gelen GUHEM, sadece bulunduğumuz coğrafyanın değil, tüm dünyada referans kuruluşlar arasındaki yerini almayı başarmıştır” diye konuştu.

“Seçim maratonu başladı”

365 oda ve borsada seçim maratonunun da başladığını hatırlatan Burkay, “Bu süreçte iş dünyasına liderlik eden tüm oda ve borsalarımız, üstlendikleri sorumlulukla, ‘Görev süreleri boyunca yaptığı girişimlerle üyelerinin takdirini kazanan tüm oda ve borsa başkanlarımızı kentim, iş dünyamız ve ülkem adına ben de yürekten kutluyorum. Vizyonu ve fedakârlığıyla iş dünyamızı en iyi şekilde temsil eden Rifat Başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

“Aynı sofrada buluştuk”

Burkay’ın ardından konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise kısa bir selamlama konuşması yaparken, ‘Camiamızdan aldığımız güçle aynı softarada buluşmak çok kıymetli. Son dönemde sanayi ve teknolojinin yanı sıra gastronomi alanında da iddiamızı ortaya koyuyoruz’ ifadelerini kullandı.

“Bursa lokomotif”

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı münasebetiyle sözlerine Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Bursa tarımı, sanayisi ve girişimcileriyle marka olmuş bir şehir. Ülkemiz için daima değer üreten bir şehir Bursa. Türkiye’nin ilk organize sanayisi Bursa’da kuruldu. Bugün de ülke ekonomimizin lokomotifi haline geldi. Bir çok sektörde Bursa üretim merkezi oldu’ dedi.

7 yeni okul müjdesi

TOGG konusuna da ayrı bir parantez açan Hisarcıklıoğlu, ‘60 yıl önceki otomobil üretme rüyamızı Bursa’da gerçekleştiriyotuz. Bursa’ya kazandırdıklarımız sadece TOGG değil. Bursa’da bir çok tarihi yapıyı retore ettirdik. Yaptığımız okullardan en büyüğünü Bursa’ya yaptık. Ama burada bir müjde daha vermek istiyorum, Bursa’da 7 ilçemize, 7 yeni okul daha yapacağız. Bu okulların ilkinin temeli İznik’te atılacak. Diğer okullarımızı da Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl’de yapılacak’ diye konuştu.

“Potansiyeli daha da iyi kullanılırsa ülke ekonomisine katkısı da artacaktır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa kurucu ve öncü özelliklere şahip bir şehirdir. Tarih boyunca hep cazip bir yer olmuştur. Gümümüzde de sanayi teknoloji uyumunu sağlamış öncü bir şehirdir. Bu konuda emeği geçen sanayicimize teşekkür ediyorum’ derken Vali Yakup Canbolat ise ‘Bursa Türkiye’nin önemli bir ekonomik gücünü temsil etmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların listesinde ilk sırasında yer almaktadır. İlimizin potansiyeli daha da iyi kullanılırsa ülke ekonomisine katkısı da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İbrahim Burkay, Özer Matlı, Alinur Aktaş ve Yakup Canbolat ‘Bursa’ya Hizmet Nişanı’nı Rifat Hisarcıklıoğlu’na taktim etti.