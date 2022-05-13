Ödemişli çiftçi, 15 yıl sonra yine pamukekiyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Beyaz altın pamukta yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor. Ege Bölgesi’nin pamuk üretim merkezi olan Söke, Menemen ve Bergama’da pamuk ekim sezonunun başladığı şu günlerde, 15 yıl önce pamuk ekmekten vazgeçerek alternatif ürünlere yönelen Ödemişli çiftçilerin de tekrar pamuğa yöneldiği belirtildi. Sektör temsilcileri, çiftçilerin tarımsal ürünlerin girdi maliyetleri ve yaşanan sıkıntılar sebebiyle yeniden pamuk ekimine yöneldiğini dile getirdi.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, “Bölgemizde vaktiyle 7 bin 200 üreticinin pamuk tarımı yaptığına şahidim. Ancak zamanla bu sayı azaldı azaldı ve pamuk eken üretici kalmadı. Bakırçay Havzası’nın ardından en kaliteli pamuğun üretildiği bölgemizde çırçır işletmeleri kapandı. Pamuk tarımı biterken meyve fidancılığı, slajlık mısır, patates ekimi yaygınlaştı. Arayıştaki Ödemiş çiftçisi, 15 yıl aradan sonra pamuk ekimine yöneldi. Pamuk tarımına yönelen üreticisi sayısı ekim alanı ile ilgili net bilgi bir ay sonra ortaya çıkar” diye konuştu. Kocaağa, pamuk ekiminin tekrar gündeme gelmesinde artan girdi maliyetleri ve tarımsal ürünlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin daha çok para eden ürünlere yönelmesinin etkili olduğunu dile getirdi.

“550 bin hektarlık ekim bekleniyor”

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ise altın ve petrol gibi küresel bir emtia olan pamukta geçtiğimiz yıl 450 bin hektar olan ekim alanının bu yıl 550 bin hektara çıkmasının beklendiğini belirterek, ekim alanlarındaki artışa bağlı olarak rekoltede de önemli artış beklediklerini söyledi.

“Pamuğa yönelimde gözle görülür artış var”

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, pamuğa yönelimin gözle görülür bir şekilde arttığını belirtti. Uçak, “Bundan 3-4 yıl önce 1 milyon 600 bin ton pamuk işleyen tekstil sektörü kapasite artışlarıyla 2 milyon ton pamuk işler hale geldi. Sektörün talebi artmaya devam edecek” dedi. Uçak, ekim alanlarındaki artışa paralel üretim artışı konusunda ise çekinceleri olduğunu kaydetti. Uçak şunları söyledi: “Pamuk minimum 2-3 sulama isteyen bir ürün. Ancak Menemen Ovası’na su veren Demirköprü Barajı’ndaki rezerv geçtiğimiz senenin altında. Dolayısıyla küresel ısınmaya bağlı olarak sulama konusunda yaşanabilecek olumsuzluklar verimi olumsuz etkileyebilir. 550 bin hektar üretim alanına karşın pamuk üretiminin 900 tonlarda kalacağını tahmin ediyorum.”