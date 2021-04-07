Ödüllü F-MAX, Rusya’da hız rekoru kırdı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ve Rusya yılın kamyonu ödüllü çekicisi F-MAX ile dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Ford Trucks, Rusya’da donmuş Baykal Gölü üzerinde gerçekleştirilen hız festivalinde bir ilke daha imza attı. Eskişehir’de üretilen F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde gerçekleşen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

Buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaştı

Rusya'da 2011 yılından bu yana dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve RAF (Rusya Otomobil Federasyonu) tarafından düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis’in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı. Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 km/h hızla gerçekleştirilen fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı. Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak, işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.