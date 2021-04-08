Odunpazarı Belediyesi, tasarrufla 40 milyon TL bütçe fazlası verdi

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, düzenlediği basın toplantısıyla iki yıllık hizmet süresini anlattı. Pandemiden dolayı belediye gelirlerinde ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Kurt, ancak kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin 2020 yılı bütçesinde tasarruf ettiklerini ve bütçe fazlası verdiklerini açıkladı. Belediyenin en büyük gider kalemlerinden olan taşıt kiralama harcamasında büyük oranda tasarruf sağladıklarını aktaran Kurt, “186’sı belediyemize, 13’ü de belediye şirketimize ait olmak üzere 199 araçlık büyük bir filo kurduk ve 2020 yılında 25 milyon 937 bin TL tasarrut ettik. Kilit taş üretim tesisi, kalker ocağı ve güneş enerji santrali yatırımlarımız ile belediye altyapı hizmetlerinde kullandığımız malzemeleri piyasanın yüzde 50 aşağısında üreterek tasarruf hamlemizi devam ettireceğiz. Yaptığımız tasarruflar ile belediyemiz 2020 yılında 266 milyon TL gelir elde ederkn, 226 milyon TL gideri oldu. 40 milyon TL bütçe fazlası oluştu” ifadelerini kullandı.

“Pandemide kira gelirleri yarı yarıya düştü”



Pandemi nedeniyle belediye gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Kurt, “Kira gelirlerimiz yarı yarıya düştü. Kiracılarımızdan doğrudan etkilenenlerden 6 ay boyunca kira almamaya karar verdik. Diğerlerinde de altı ay boyunca yarı oranda kira almadık. Bir yıl içerisinde 3 milyon TL civarında kira kaybımız oldu. Pandemi nedeniyle hemşerilerimizin bize ödemesi gerektiği halde ödeyemediği vergiler var. Bunlarla ilgili herhangi bir icra işlemi yapmadık. Çeşitli sebeplerden işlem yapmadığımız yaklaşık 99 milyon lira alacağımız var. Bunların belki bir kısmı çok önceden gelen alacak olduğu için tahsili mümkün değil, ama yaklaşık 60 milyon lirası hemen tahsil edilebilecek bir alacak. Bu ciddi bir gelir kaybı demek” diye konuştu.

Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında hizmete açtıkları Halk Market’ten yaklaşık 900 hanenin faydalandığını anlatan Kurt, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 milyon 50 bin TL yardımda bulunduklarını açıkladı. Kurt, aynı zamanda pandemi nedeniyle işyerlerini açamayan ve bu nedenle ekonomik sorun yaşayan bin 558 esnafa Halk Market ile destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“GES yatırımı ile 5 milyon lira tasarruf sağlayacağız”



Kızılinler Turizm Termal Bölgesi’nin Odunpazarı sınırları içinde kalan Eşenkara tarafında 4.400 hektarlık alanda jeotermal arama ruhsatı aldıklarını anlatan Kazım Kurt “Ruhsat sahasında, jeofizik etüd çalışmaları tamamlandı, sondaj lokasyonları belirlendi ve 990 metre derinliğinde sondaj kuyusu ihalesine çıkıldı. Bu proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından 500 bin TL hibe aldık” dedi. Kurt, ayrıca belediye bünyesinde kuracakları güneş enerji santralinin (GES) yapım ihalesini gerçekleştirerek santrali haziran ayında aktif hale getireceklerini belirterek, bu sayede enerjiden yıllık 5 milyon lira tasarruf sağlamayı öngörüklerini dile getirdi.