OEDAŞ, batarya depolama sistemiyle kesintisiz enerji hedefliyor  

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir Kütahya ve Uşak’ta yaklaşık 1,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ), EPDK’nın desteklediği Kimyasal Enerji Depolama Projesi (KEDEP) ve Avrupa Birliği’nin desteklediği ‘Esnek Şebeke Projeleri’nin demo kurulumlarını Eskişehir’de yapacak. OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, günümüzde enerji sektöründe, enerji üretimi kadar depolanmasının ve verimli kullanımının da önemli olduğunu vurgulayarak, bu amaçla OEDAŞ olarak çok sayıda Ar-Ge ve inovasyon projesini eş zamanlı olarak yürüttüklerini dile getirdi.

Batarya depolama sistemi 336 kW güce sahip

OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, günümüzde enerji sektöründe, enerji üretimi kadar depolanmasının ve verimli kullanımının da önemli olduğunu vurgulayarak, bu amaçla OEDAŞ olarak çok sayıda Ar-Ge ve inovasyon projesini eş zamanlı olarak yürüttüklerini söyledi. OEDAŞ'ın, Türkiye'de 7 dağıtım şirketi ile birlikte yürütülen ve EPDK tarafından desteklenen 'Kimyasal Enerji Depolama Projesi' (KEDEP) dahil olduğunu anlatan Halaçoğlu, proje ile ilgili şu detayları paylaştı: "Yaklaşık 3 milyon liralık bütçeye sahip proje dahilinde Tepebaşı İlçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'ne 336 kWh güce sahip batarya depolama sistemi kurulacak. Türkiye'de ilk defa bu büyüklükte bir batarya depolama sistemi kurularak, denenmiş olacak. Özellikle yükün fazla olduğu belirli dönemlerde elektrik arzında sıkıntılar yaşanabiliyor. Belli bir noktadan sonra elektrik kesintilerine gidilebiliyor. Kuracağımız 336 kWh güce sahip batarya depolama sistemi ile o bölgede yaşanabilecek herhangi bir elektrik kesintisinde, bölgenin iki saat boyunca kesintisiz bir şekilde dağıtım trafosundan elektrik almasını sağlayacağız. Bu sistemin orada bir demo uygulamasını yaparak, kullanılabilirliğini, fizibilitesini ve optimizasyonunu değerlendirmeye çalışacağız. Bölgede talep artışı ile yeni bir trafo ya da yeni bir altyapı kurmaktansa mevcut olan trafoya bir batarya depolama sistemi entegre ederek, kapasite artışı yatırımı ötelenebilecek, şebekedeki olası reaktif bozunmalar giderilirken aynı zamanda ihtiyaç olmayan elektriğin depolanmasını sağlayacağız. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını hedeflemekle birlikte kesintisiz enerji kaynaklarına erişime de büyük katkı sağlayacak."

Araçtan şebekeye elektrik transferi

Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçeve programı kapsamında desteklenen "Flexi Grid" (esnek şebeke) projesini 7 ülkeden 15 farklı partner ile birlikte Türkiye'den OEDAŞ'ın yer aldığını açıklayan Ural Halaçoğlu, proje ile dağıtım şirketlerine esneklik kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Eskişehir'de yine aynı bölgede batarya depolama sistemine entegre olacak şekilde mikro grid bir demo kurulumu gerçekleştireceklerini ifade eden Halaçoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Yaşam Köyü'nde çatıdan elektrik üreten güneş panelleri mevcut. Buradaki sistemlere ek olarak iki tane elektrikli araç şarj istasyonu kuracağız. İki adet de elektrikli araç temin edeceğiz. Araçlarımızdan bir tanesi şebekeden enerji alırken, diğeri ise hem enerji taşıma hem de enerji transfer aracı olarak kullanılacak. Bataryasında depoladığı enerjiyi ihtiyaç halinde kullanıma açarak şebekeye satabilecek. Böylelikle finansal bir mekanizma da ortaya çıkmış olacak. Şu andaki piyasa koşulları buna izin vermiyor. Bizim buradaki amacımız bu projeyle birlikte elektrik piyasalarını biraz daha esnek hale getirmek. Tüm Avrupa ekosisteminde ve Türkiye'de önümüzdeki bazı bariyerlere esneklik kazandırmayı hedefliyoruz. Proje ile ülkeler hem kesintisiz bir elektrik arzı sağlamış olacak hem de ülke vatandaşlarına dolaylı olarak gelir elde etme imkânı sunacak. "

Yenilenebilir enerji hamlesi

“Paris İklim Anlaşması”, Avrupa Birliği’nin koymuş olduğu “Yeşil Mutabakat” ve diğer ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerjiye doğru büyük bir geçiş olduğunu söyleyen Halaçoğlu, “OEDAŞ olarak grup şirketlerimizle birlikte yeşil enerjiyi destekliyor ve bu alanda yatırımlarını sürdürüyoruz. Şu anda OEDAŞ’ın dahil olduğu 4 proje Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçeve programı üzerinden yürüyor. EPDK destekli tamamladığımız 5 proje ve aktif olarak devam eden 10 tane Ar-Ge projemiz var. Yine dolaylı bağlı ortaklığımız Zorlu Enerji tarafında AB tarafından fonlanan ve Türkiye ayağında TÜBİTAK üzerinden destek alan projelerimiz bulunuyor. Avrupa Birliği ayağında çok büyük bir network oluşturduk. TÜBİTAK tarafından yayınlanan en başarılı Türk sanayi kuruluşları listesinde, almış olduğumuz fon büyüklüğü bakımından dolaylı bağlı ortağı olduğumuz Zorlu Enerji ile birlikte 8’inci sırada yer alıyoruz. Elektik piyasası içerisinde önemli bir oyuncu olan dağıtım şirketleri sadece elektrik direği diken, elektrik altyapısını kuran değil önümüzdeki 5 ila 10 yıllık süreçte elektrik piyasasına yeni vizyonlar katacak duruma gelecek” diye konuştu.