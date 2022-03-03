Ofluoğlu: "Üretimi güçlü kılan unsur ihracatın büyüklüğü"

Osman ŞİŞKO

TRABZON - MÜSİAD Trabzon Şubesi tarafından sürekli hale getirilen eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin bir yenisi DKİB Toplantı salonunda konunun uzmanı Murat Odacı'nın katılımı ve sunumuyla gerçekleştirildi. Eğitim seminere yoğun ilgi olurken MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu katılım gösteren tüm iş dünyası temsilcilerine, üyelere, sunumu gerçekleştiren Murat Odacı'ya ve desteklerinden ötürü DKİB'ye teşekkür etti.

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu "60 bine yakın işletmeyi temsil eden yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan MÜSİAD olduğunu belirterek “Yurt içinde 83 şube, yurt dışında ise 81 farklı ülkedeki temsilcilik noktasıyla hizmet veren yerli ve milli bir sermaye platformudur. Trabzon Şubesi olarak da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinde üyelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin ihracatta yakaladığı yüksek hedefe, bölgemizden de katkı yapmak, üretim hacmini genişletmek ve firmalarımızın ihracat gücünü artırmak için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Sadece üyelerimize değil, toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen derneğimiz üyeler arasındaki dayanışmayı da geliştirmek, ülkemizin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Hedeflerimiz doğrultusunda Trabzon Şubesi olarak, Dış Ticaret alanında uzman Murat Odacı hocamızın sunumuyla İhracata yeni başlayacak firmalarımız için Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Toplantı salonunda bir eğitim semineri düzenledik. İhracat süreç adımlarını da içeren konuların yer aldığı “Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış” konulu eğitim seminerine üyelerimiz büyük bir katılım gerçekleştirdi. Üretimi güçlü kılan ana unsur ise, ihracatın büyüklüğü olduğunu biliyoruz. Dış ticaret eğitimi, personel eğitimleri ve kurumsallık eğitimi de dahil işletmelerimizin daha güçlü hale gelmesini sağlayacak bir çok eğitim çalışmasını bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Bu eğitim programında bizlerden desteklerini esirgemeyen Doğu Karadeniz İhracatçılar birliğine teşekkür ederiz."