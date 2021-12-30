Öğrenciler Harran’da yerli İHA üretecek

Mutlu GÜNEŞ



ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi öğrencileri, akıllı tarımda kullanılacak sürü ilaçlama, gübreleme ve görüntüleme özelliği de bulunan yerli insansız hava aracı (İHA) üretecek.

Harran Üniversitesi’nin, Şanlıurfa’nın tarım potansiyelinin etkili ve verimli kullanılması için dijital tarım teknolojilerinin geliştirilmesine desteklerini artırmak amacıyla Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan 5 öğretim elemanın danışmanlığında yapılacak İHA’ların yazılım, tasarım ve imalatı tamamen öğrencilerin kendilerine ait olacak. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları yürütücülüğünde Makine Mühendisliği Bölümü’nde kurulan İHA laboratuvarında, ayrıca bitki sağlığı kontrolü ve rekolte tahmini yapabilen sürü İHA timleri de üretilecek. Sürü İHA timinin önemli bir kısmı yerli yazılım ve algoritmalar kullanılarak hazırlanacak.

Üretilen araçlar 16-25 kg ağırlığındaki faydalı yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanacak. Bunun yanında faydalı yük kapasitesi arazi durumuna göre artırılıp azaltılabilecek. Havada kalma süresi 20-25 dakika olacak şekilde ayarlanan İnsansız Hava Araçlarıyla saatte 5'li sürü halinde çalışma ile 150 dekar alan ilaçlanabilecektir. Ayrıca multispektral kameralar ile havadan görüntüler alınıp arazinin durumu incelenip mahsuller izlenebilecek.