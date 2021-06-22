Oğuz Beki Sigorta, Bursa ve Ankara ofislerini açmayı planlıyor

ESKİŞEHİR - Bireysel emeklilik sektöründe finansal danışmanlık hizmeti veren Oğuz Beki Sigorta, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. 120 milyon liralık fonu yöneten şirket, Eskişehir’in ardından Bursa ve Ankara ofislerini de bu yıl içerisinde hizmete açmayı planlıyor. Oğuz Beki Sigorta Genel Müdürü Oğuz Beki, sigorta sektörüne 2010 yılında giriş yapan firmalarının müşterilerine Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığıyla finansal danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, aynı zamanda finansal risk analizi yaparak kişilerin orta ve uzun vadede oluşabilecek finansal sorunlarını önceden belirleyerek bunlar hakkında çözüm önerileri sunduğunu söyledi.

Satış ve danışmanlık konusunda uzman bir kadroya sahip olduklarına dikkat çeken Beki, “Bireysel Emeklilik poliçeleri ve sağlık sigortası başta olmak üzere hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, konut sigortası, zorunlu deprem sigortası, yangın sigortası ile trafik ve kasko sigortaları gibi ürünlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şirket olarak ağırlıklı olarak çalıştığımız alan ise Bireysel Emeklilik fon yönetimi ile sağlık sigortası. Bireysel Emeklilik tarafında NN Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Aegon Hayat Emeklilik ile hizmet verirken elementer branşta tarafında ise AK Sigorta, Unico, Gulf Sigorta, Ankara Sigorta, Gri Sigorta ve Quick sigorta ile çalışıyoruz” dedi.

“Şirket olarak 10 yılda çok büyük bir yol katettik. Çalışan sayımız 20’yi, müşteri sayımız 4 bini geçerken, yönettiğimiz fon miktarı da 120 milyon TL’ye ulaştı” diyen Beki, Eskişehir merkezli olmak üzere Bursa, İstanbul, Ankara, Çankırı, Niğde, Malatya, Kayseri Mersin ve Adapazarı gibi illerde de yoğun bir müşteri portföyüne sahip olduklarını ifade etti. Müşteri ağının yoğunlaştığı Bursa ve Ankara’da bu yıl içerisinde yeni ofislerini hizmete açacaklarını duyuran Beki, Bursa’daki ana hedeflerinin pazara hakim olmanın yanı sıra Eskişehir ile Bursa arasında ticari bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yeni yatırımla ofis ortamı dijitale taşınacak

Şirket olarak dijital çağa ayak uydurmak için bu alana da yatırım yaptıklarını anlatan Oğuz Beki, “Dijital bir ekosistem yaratmak amacıyla devreye aldığımız yatırımla ofis ortamında yapılabilen her şeyi dijital ortama taşınmasını sağlayacağız. Bu sayede takip edilebilirlik, sorgulana bilirlik, hesaplana bilirlik ve analiz edilebilirlik kolaylaşacak. Çalışanlarımızın performans analizinden, müşteri segmentasyonuna, aynı zamanda da müşteri bağlılığını artıracak bir ekosistem yaratacağız. Bütün bunlarla birlikte ülkemizde daha yeni yeni oturmaya başlayan KVKK ile ilgili de elimizi güçlendirmiş olacağız. Bu konuya çok hızlı adapte olup, müşterilerimizin kişisel verilerin korunması konusunda çok büyük bir atılım yapıyoruz. Bu sistem ‘ben bunu internetten nasıl satabilirim’ üzerine değil, bunu nasıl doğru yönetirim üzerine kurulu olacak. Burada, şirketimiz ile müşterilerimiz arasında organik bir bağ oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de, BES’in büyüklüğü 160 milyar lirayı aştı"

Salgın döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Beki, sektöre ilişkinse şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımcı sayısı 6 milyona, yaklaşık portföy büyüklüğü de 160 milyar liraya ulaştı. Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 5’ine denk geliyor. Bu rakam orta ölçekli bir Avrupa ülkesinde yüzde 70’lerin üzerindedir. Bizim bu konuda gideceğimiz daha çok yol var. Türkiye’nin, 2008 yılından bu yana girdiği tüm krizleri bir nebze olsun daha kolay atlatabilmesinde bireysel emeklilik fonlarının çok büyük payı var. Ülkemizde sektör büyüyor ve büyüdüğü kadar da dijitalleşiyor. Dijitalleşiyor olması işimizi biraz kolaylaştırdığı gibi acenteye ihtiyacı da azaltmayı başladı. Bu noktada acentelerin kendini geliştirememe gibi bir problemi ortaya çıkıyor. Bu konuda şirketlerin ürün çeşitliliğini artırmaları ve kendini geliştirmeleri gerekiyor.”