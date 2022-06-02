OKA, 5 yıllık Bölge Planlamasında dijitalleşme ve inovasyona yer verecek

SAMSUN - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından başlatılan 2024-2028 Dönemi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen il çalıştayları Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun’da tamamlandı.

Ticaret ve Hizmetler, Sanayi, Eğitim ve İstihdam, Sosyal Kalkınma ve Dezavantajlı Gruplar, Ulaşım ve Altyapı, Kültür ve Turizm, İklim Değişikliği, Çevre ve Afet Riskleri, Tarım ve Kırsal Kalkınma olmak üzere sekiz farklı tema masasında OKA uzmanları tarafından moderasyonu yapılan çalıştaylarda, dört ilden kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinden oluşan toplam 419 kişiye ulaşıldı.

“Yeni Bölge Planı’nda yeni şeyler konuşacağız”

Yeni hazırlanacak bölge planında daha önce konuşulmayan konuların, söylenmemiş sözlerin yer alacağına dikkat çeken OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, “Orta Karadeniz Bölgesi için uygulanmakta olan Yeşilırmak Havzası Bölgesel Gelişme Ana Planı’nın (YHGP) kapsadığı dönem 2023 yılı sonunda tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki 2024-2028 dönemi yeni Bölge Planı hazırlıklarımız kapsamında, ajansımız uzmanlarının çalışmaları devam ederken siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak üzere bugün sizlerle bir araya geldik. Katılımcılık ve kapsayıcılık tabandan gelen bir planın en önemli parçasıdır. Bu nedenle etkin katılımı esas alınarak kapsayıcı bir çalışma yürütmeyi amaçlıyoruz. Değerli paydaşlarımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı sonrasındaki ilk beş yılını kapsayacak 2024-2028 dönemi için başladığımız Bölge Planı’nda değişen, gelişen Dünya ve Bölge koşullarının bir gereği olarak yeni konular, yeni terimler ve tanımlar yer alacak. Dijitalleşme, inovasyon, sosyal girişimcilik gibi ifadeler artık hayatımızın bir parçası ve bunların mutlaka Bölge Planı’na da yansımaları olacak” diye konuştu.

“Yeni planlar daha öncelikli, daha seçici bir planlama yaklaşımını içerecek”

İl çalıştayında, yeni dönem Bölge Planlarının daha öncelikli ve daha seçici bir planlama yaklaşımını içereceğini belirten Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, “Bu ikinci dönem planları, içerikteki derinlikleriyle, hazırlanış biçimleriyle çok önem taşıyor. Ön fizibilitesi yapılmış, olgunlaşmış proje önerilerinin de yer alacağı bu planlarda odaklanma konusu ön plana çıkacak, Bölge Planları’nın uygulanabilirliği sağlanacak” şeklinde konuştu.