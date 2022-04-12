OKA, TR83 Bölgesi’nde 318 firmaya birebir destek verdi

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” Türkiye’de bir ilke imza atarak, Ajans uzmanları eliyle bölgesindeki firmalara ücretsiz ihracat danışmanlık hizmeti veriyor. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi, 2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla 2019 yılında Bafra, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat TSO’larının iş birliği ile kuruldu.

Firmalara tamamen ücretsiz hizmet verdiklerini ve aynı zamanda ihracat konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi ile çok özel bir hizmet veriyoruz. OKA’yı Türkiye’deki diğer kalkınma ajanslarından ayıran en önemli özelliği TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezimizdir. Bu konuda artık uzmanlaştık. Merkezin sitesinden başvuru yapılabiliyor. Abonesi olduğumuz uluslararası veri tabanları var. Firmaların satmak istedikleri ürünleri kimler, nerede alıyor hepsini öğreniyoruz. Tüm iş dernekleri, bankacılar ve tüm iş insanlarına bu destekleri anlatıyoruz. Bugüne kadar 318 firmaya birebir destek verdik. Bu firmalardan ihracata başlayanlar var. İhracatçı firmalarımızın çoğuna aynı zamanda farklı müşteriler de kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.

3 Ayda 49 binden fazla ithalatçı bilgisi paylaşıldı

İhracat danışmanlığı yaparak bölgedeki firmalarla ithalatçı bilgilerini paylaştıklarını söyleyen Şahin, “OKA olarak bilgi ve proje üretip, paydaşlarımızla birlikte iş geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede dış ticaretin geliştirilmesi için birebir hedef-pazar araştırması ve tespit edilmesi üzerine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ajanslar sadece projelerinize mali destek veren kurumlar değil. OKA olarak bizler sizin işinizin gelişmesi için kafa yorup fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta dış ticaret yapabilmeniz için sizler adına müşteri arıyoruz. Merkez’in çalışmaları kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen üçer tane işletme için Dış Ticaret Stratejisi hazırlandı. Bunun yanında her bir il için belirlenen bir ana sektörde Dış Ticaret Pazar araştırması yapılarak rapor hazırlandı. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezimiz, Kasım2021, Aralık2021 ve Ocak2022 aylarında bölgedeki firmalara ihracat danışmanlığı yaparak 49 binden fazla ithalatçı bilgisi paylaştı” şeklinde konuştu.