Okul taşımacılığına 800 TL’lik ek maliyet

Duygu GÖKSU

İZMİR - Pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunan okul taşımacılığı esnafı, okulların açılacağı tarih olan 6 Eylül’ü bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte, ücretlerde yüzde 15 civarında artış beklediklerini söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeniden mesleki yeterlilik belgesi alınmasının zorunlu tutulmasının esnafa yükten başka bir şey olmadığını belirtirken, okul taşımacılığında 12 olan araç yaşı alt sınırının 15'e çıkarılacağını da hatırlattı.

Pandemi sürecinde 18 aydan beri sadece İzmir’de değil Türkiye genelinde de en çok yara alan sektörlerin başında okul servis taşımacılığı yapan esnafın geldiğini ifade eden Bostancı, “Bu süreçte yerel yönetimler ve devlet ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştı ancak verilen destek can suyu olamadı. 18 ay boyunca işsiz kaldık. Okulların açılacağı tarih olan 6 Eylül’ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu dönemde hem maliyetlerimiz arttı hem de ek yükümlülükler geldi. Bu süreçte yeni mesleki yeterlilik belgesi almamız isteniyor. Yaklaşık 800 TL civarında bir maliyet yükü oluşuyor. Mesleğe yeni başlayanlar almalı ancak 20 yıldır bu işi yapanlar için de bu belge zorunlu tutuluyor. Zaten mesleki yeterlilik belgemiz var. Farklı farklı bakanlıklardan bunun alınmasının bir anlamı yok” diye konuştu.

“Karar alınırken işin mutfağından görüş alınsın”

TÜV yani Teknik Muayene Birliği standartlarına göre taşımacılıkta araç yaş sınırı olmadığını hatırlatan Bostancı, “Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde araçların muayeneleri TÜV standartlarına göre yapılıyor. Buna göre gelişmiş ülkelerin hiç birinde yaş şartı yokken Türkiye’de okul servis araçlarında alt yaş sınırı 12’ydi. Araç yaşı alt sınırı 15’e çıkarılıyor. Öte yandan 2018 yılından önce üretilen araçlardaki üç noktalı emniyet kemeri, koltuk sensörü, kamera ve beyaz cam da artık aranmayacak. Bu uygulamaların daha önceden yapılması gerekiyordu. Masa başında karar alınırken, işin mutfağında olan bizlerden de görüş alınmalı. En azından alınacak kararlar taslak olarak sektörün en üstteki kuruluşu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na sunulmalı” dedi.

Okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde açıklanan taşıma ücretinin kamuoyuyla paylaşıldığını ancak özel okullarda birkaç katı daha ücret alındığını söyleyen Bostancı, “Hizmet kimden alınıyorsa ücret ona ödenmeli. Alın teri döken, emek veren servisçi esnafının hakkı yeniliyor. Maliyetlerimiz çok arttı, borçlarımız birikti. Aylardır çalışamadık. Okul taşımacılığı ücretlerine yaklaşık yüzde 15 artış olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.