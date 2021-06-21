Olgunsoy e- ticaret portalı kuruyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Olgunsoy Laboratuvarı sahibi Enver Olgunsoy, “Egeden Sağlık Olgunsoy” ismini verdiği e- ticaret platformu kurmak için çalışmalara başladı. Pandemi ile birlikte tüketicinin sağlık konusunda artan farkındalığı ve büyüyen e- ticaret pazarını dikkate alarak bu alana girme kararı aldıklarını belirten Olgunsoy, “İnternet üzerinden siparişlere yanıt veren bir firmaydık. Ancak, artan talep ve ihtiyaçlar karşısında sadece kendi ürünlerimizi değil, bizde olmayan tıbbi ürünlerin yanı sıra kurutulmuş gıdalar, galoş, cerrahi eldiven, dezenfektan gibi hijyen paketlerinin olduğu ürün çeşitleriyle tüketici beklenti ve taleplerine yanıt vereceğiz” dedi.

Firma olarak 40 yıl önce sağlık ve kozmetik ürünlerle yola çıkan firmanın anne bebek sağlığı ürünleri, ginseng ekstreli kremler, şampuanların yanı sıra ilk yardım ürünleri, soğuk algınlığı, ağrı giderici ürünlere son olarak İzmir’e ait 7 endemik çiçeğin kokusundan İzmir kolonyaları serisini üreten Olgunsoy, deneme sürümü yayında olan portalın yakın bir zamanda faaliyete geçmesini hedeflediklerini dile getirdi. Şu an Olgunsoy Laboratuvarı üretimi 80 civarında ürünün yer aldığı sitenin yaklaşık 200 farklı ürün çeşidini içinde barındırmasını hedeflediklerini kaydetti. Olgunsoy, halen Kınık Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde yer aldığını ve geçtiğimiz günlerde tüzel kişiliği onaylanan Türkiye’nin ilk tıbbı aromatik bitki ihtisas organize sanayi bölgesi Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin başkanlığını yürüttüğünü belirterek, “Kınık’ı da içine alan Bakırçay havzası, geçmişten bugüne bereketli topraklara sahip. Türkiye’nin kurutulmuş domates üretim merkezi ama bu özelliğini yeterince öne çıkaramamış. Sitemizde Kınık’ın marka kurutulmuş domateslerinin yanı sıra kadın kooperatifinin ürettiği domates reçeli, kurutulmuş domatesli peynir, Kınık el dokuma kilimleri sitemizde satışı yapılan ürünler arasında yer alacak” dedi.